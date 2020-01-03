В Минобороны назвали место проведения боевых пусков ракет С-400

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 в августе 2020 года проведут боевые пуски с полигона в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Расчеты С-400, которые дислоцированы в регионах Поволжья, приедут в конце лета на полигон Ашулук и проведут учение с боевыми пусками.

По словам командира 76-й дивизии противовоздушной обороны ЦВО генерал-майора Сергея Тихонова, в 2020 году планируется более 30 крупных мероприятий по боевой подготовке.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, который разработан и производится концерном «Алмаз-Антей». Он предназначен для уничтожения средств космического нападения. С-400 начали развертываться в России начиная с 2007 года.

В октябре 2019 года С-400 впервые провели пуски за пределами страны в рамках учений «Славянский щит — 2019» в Сербии. В ходе военных маневров на

полигоне Пасулянске-Леваде и на авиабазе Батайница отрабатывались совместные действия ПВО и авиации России и Сербии.