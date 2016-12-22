СМИ узнали об освобождении за взятку «палача ИГ» по кличке Белая Борода

В Ираке задержали боевика ИГ, проводившего публичные казни, но вскоре отпустили. По данным местных СМИ, он дал властям взятку

Абу Омер (в центре) (Фото: Скриншот с видео YouTube)

В иракской мухафазе Найнава отпустили захваченного ранее «муфтия» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» за взятку $7,5 тыс., сообщил иракский портал AYN Al Iraq News со ссылкой на представителя региональных властей Зухаира аль-Джабури. Он добавил, что таких случаев, когда террористов отпускают за взятки, много.

На заявления этого же чиновника ссылается таблоид The Daily Mail. По данным британской газеты, речь идет о боевике Абу Омере, также известном как Белая Борода.

Аль-Джабури сообщил, что боевика отпустили после допроса, во время которого он передал взятку полицейским.

По данным таблоида, Абу Омер был одним из палачей террористов, он фигурирует в нескольких видеороликах ИГ, где подозреваемых в гомосексуализме забивают камнями до смерти.

Во всех сообщениях об отпущенном за взятку боевике источником информации выступает аль-Джабури.

Информация о задержании Абу Омера появилась еще в конце прошлого года, об этом, в частности, сообщило курдское издание Basnews со ссылкой на местных жителей. 3 января эту информацию подтвердил Newsweek советник иракского правительства Хишам аль-Хашими.