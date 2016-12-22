В Совфеде увидели в атаке дронов на российскую базу работу спецслужб США

В атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии прослеживается работа спецслужб США, заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
В понедельник, 8 января, Минобороны России сообщило, что действующие в Сирии террористы получили доступ к высоким технологиям, обеспечивающим сброс профессионально собранных взрывных устройств точно в назначенных координатах после запуска дронов на расстоянии до 100 км от цели. По данным Минобороны, именно это позволило террористам провести в ночь с 5 на 6 января массовую атаку дронов на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус.
По словам Клинцевича, такую атаку без поддержки спецслужб провести было бы невозможно уже потому, что сами боевики не смогли бы достать необходимые комплектующие, а кроме того, при планировании атаки на российские объекты в Сирии нужно было очень хорошо знать ситуацию на них.
«Это новые варианты террористической войны, они будут усовершенствоваться, ужесточаться, террористы апробируют новые технологии. Это отработка новых технологий, которые могут быть переданы [в террористические ячейки] в разных странах. В Сирии такие дроны можно сбить, там находится соответствующее вооружение. Но в городских условиях, когда есть большое скопление людей, это почти невозможно», — заявил Клинцевич, выразив возмущение цинизмом, с которым действуют западные спецслужбы.
В сообщении Минобороны подчеркивается, что благодаря помощи технологиями боевики получили возможность наносить удары с больших расстояний, что может быть использовано для совершения терактов «в любой стране».