Реакция москвичей на реновацию оказалась неожиданной для властей

Собянин согласовал с Путиным снос пятиэтажек до разработки программы, президенту понравилась идея расселить хрущевки. О том, как в Кремле утверждали программу реновации, рассказали источники РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Мэр столицы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным снос пятиэтажек до того, как была разработана программа, главе государства понравилась идея расселить хрущевки, рассказали источники РБК.

Собянин решил, что программу реновации невозможно провести без федерального закона, а для закона нужно «политическое решение», рассказал РБК источник в мэрии. Собянин поехал к президенту и изложил ему аргументы мэрии в пользу запуска программы реновации, в частности, о невозможности провести в пятиэтажках капитальный ремонт. Президент спросил, подсчитали ли в мэрии стоимость программы, рассказывает собеседник РБК. Мэр ответил, что подсчеты не начинали, чтобы власти не обвинили в том, что они начали действовать «втихаря».

Президент обсуждал реновацию с мэром несколько раз, рассказал РБК федеральный чиновник. Путин был согласен, что надо строить новое жилье, счел программу «хорошей и правильной». «Решили запускать, потому что поняли, что через десять лет все эти пятиэтажки станут ветхим жильем, — говорит источник. — Путин вникал во все вопросы. Единственное, чего мы не ожидали — что на входе будет такой негатив».

«В руководстве города решили, что программа станет подарком для москвичей, которому все будут аплодировать», — утверждает источник РБК в Стройкомплексе. Вице-мэр Анастасия Ракова считала, что массовое переселение жителей в новостройки может стать флагманским проектом команды Собянина, благодаря которому мэр оставит след в истории как человек, перестроивший Москву, писала «Медуза» со ссылкой на источники в мэрии.

«Мэрия не объяснила людям, что реновация — это длительный процесс. Многие жители восприняли ситуацию так, что сносить будут всё и сразу», — говорит источник РБК, близкий к администрации президента.

Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж

О новой программе сноса пятиэтажек в Москве объявили 21 февраля на официальной встрече Путина с Собяниным, которую показали телеканалы. По словам источника РБК в мэрии, Путин и Собянин предварительно обсудили реновацию за две-четыре недели до этого. 7 февраля московские муниципальные депутаты публично призвали Собянина снести все хрущевки в городе, а 13 февраля за снос пятиэтажек выступили депутаты Мосгордумы. Тогда окончательного одобрения от президента еще не было, утверждает источник РБК в мэрии, поэтому в публичной дискуссии оставлялось пространство для маневра. «Мосгордуме было сказано, что есть такая идея, нужно пообсуждать ее, поупражняться», — пояснил чиновник. По словам источника РБК в столичном парламенте, на заседании было очевидно, что депутаты «получили указание, что реновация — это прекрасно», но не очень понимают смысл проекта.

Программа реновации вызвала самые массовые акции протеста в Москве за последние несколько лет. Митинг против сноса пятиэтажек 14 мая на проспекте Сахарова собрал не менее 30 тыс. человек. В мае РБК сообщил, что в Кремле решили дистанцироваться от программы реновации. «Когда возникло недовольство москвичей реновацией и начались митинги, [первый замглавы администрации президента] Сергей Кириенко на совещаниях в Кремле говорил, что реновация — это не тема президента и федеральный центр не должен вмешиваться в эту историю», — подтвердил источник РБК, близкий к администрации президента.