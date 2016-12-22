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CIT назвала мистификацией «спецназ СССР» в Сирии
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CIT назвала мистификацией «спецназ СССР» в Сирии
Война в Сирии, 08:50
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CIT назвала мистификацией «спецназ СССР» в Сирии
Одна из «крупнейших воюющих в Сирии ЧВК «Туран» — «плод обширной мистификации» российского журналиста Олега Блохина, утверждают в Conflict Intelligence Team. Блохин заявил РБК, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это
Фото: Rodi Said / Reuters

«Плод мистификации»

Частная военная компания (ЧВК) «Туран», упоминавшаяся в российских СМИ как одна из крупнейших ЧВК, воюющих в Сирии, не существует. Такой вывод содержится в расследовании организации Conflict Intelligence Team (СIT), с которым ознакомился РБК.

Что такое ЧВК «Туран»

Первое упоминание об этой организации в медийном пространстве появилось в апреле 2017 года на сайте «Русская весна». Ссылаясь на собственные военные источники, портал сообщил, что в провинцию Хама (Сирия) начали прибывать отряды некой новой организации Turan для борьбы с группами боевиков, а также «для внезапных молниеносных атак на неожиданных для врага направлениях». Организация в основном состоит из граждан Средней Азии, отмечал портал. По его данным, в отрядах ЧВК также были замечены жители регионов Северного Кавказа и Закавказья (как указывало СМИ, предположительно азербайджанцы), а общая численность бойцов колеблется от 800 до 1200 человек.

Широко известно об этой организации стало 10 октября прошлого года, когда «Московский комсомолец» опубликовал интервью с ​анонимным «бойцом частной военной компании в Сирии». Собеседник издания рассказал, что раньше воевал в Донбассе «за идею», но затем уехал в Сирию «за заработком». По его словам, крупных частных военных компаний сегодня на рынке две. «Это ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина и ЧВК «Туран», мусульманский батальон», — добавил собеседник.

Интернет-издание «Взгляд» отмечало, что «Туран» также известен как «спецназ СССР». «Аргументы недели» называли будущих бойцов ЧВК «смуглыми бородачами».

«ЧВК «Туран» не реальное вооруженное формирование, а плод обширной мистификации, созданной в основном силами одного человека — корреспондента ANNA News (новостное агентство, которое специализируется на новостях и репортажах из горячих точек. — РБК) и «Русской весны» (поддерживающего ополченцев ресурса, появившегося в 2014 году на фоне вооруженных столкновений в Донбассе. — РБК) Олега Блохина», — утверждают расследователи из CIT. По их мнению, прообразом «виртуальной» ЧВК послужили советские «мусульманские батальоны» времен Афганской войны, а «моделями» для фотографий якобы бойцов «Турана» — сам Блохин и его друг, бывший телеоператор РЕН ТВ Александр Рычков. «Нет никаких данных о командовании этой ЧВК, месте подготовки, погибших бойцах или их родственниках, то есть всех данных, которые в изобилии имеются о реально существующей ЧВК Вагнера», — подчеркивают расследователи.

Как заявил РБК во вторник, 9 января, глава ANNA News Марат Мусин, сейчас Олег Блохин не является сотрудником этого агентства.

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Фотогалерея

В ноябре 2017 года появились фото, на которые обратили внимание в CIT. «Изучая фотографии «бойцов ЧВК «Туран», мы заметили их сходство со снимками корреспондента ANNA News Олега Блохина», — рассказали в организации.

К примеру, поддерживающий Башара Асада блогер IvanSidorenko1 опубликовал в Twitter подборку фотографий ЧВК «Туран», в том числе одну с «тюнингованным» автоматом Калашникова. Такое же фото расследователи из CIT обнаружили в профиле Блохина в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под этой фотографией Блохин сообщил, что снимок принадлежит ему.

«Можно было бы предположить, что его снимок попал в подборку с фотографиями «бойцов ЧВК «Туран» по ошибке, но это опровергается следующими фактами: в частности, на фотографии Блохина изображен сильно тюнингованный автомат Калашникова с фрезерованной ствольной коробкой, который идентичен автомату на фотографии с «наемником ЧВК «Туран», — подчеркнули в CIT.

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Политика

Но автомат не единственное совпадение между фотографиями ЧВК «Туран» и корреспондента ANNA News Олега Блохина, подчеркивают в CIT. Расследователи также отмечают совпадение основных элементов экипировки «наемника ЧВК «Туран», стоящего в кузове пикапа, и самого Блохина. Они отмечены на фото цифрами: шлем (1), тактические очки (2), жилет (3) и куртка с нарукавным карманом (4).

«Учитывая все вышеописанное, мы полагаем, что «наемник ЧВК «Туран», стоящий на известной фотографии в кузове пикапа, это корреспондент ANNA News Олег Блохин», — утверждают в CIT. Кроме того, как отмечают авторы расследования, в ноябре (когда и появилась фотосессия ЧВК «Туран») Блохин опубликовал видеозапись, где он едет в кузове пикапа в той же самой экипировке.

​В качестве еще одного «наемника ЧВК «Туран» снимался друг Олега Блохина телеоператор канала РЕН ТВ Александр Рычков, полагают в CIT. Рычков, уверены в CIT, присутствует на снимках Блохина из Дейр-эз-Зора. В качестве аргумента расследователи приводят фото «сотрудника ЧВК «Туран» и Рычкова, где на обоих одинаковые очки и наручные часы.

Еще одно доказательство, что ЧВК «Туран» не существует, — это опубликованное 1 мая видео, которое выдавалось в качестве «первой боевой операции ЧВК «Туран» в провинции Хама», обращают внимание расследователи из CIT. Ранее в ливанском блоге Al-Masdar News появилась аналогичная получасовая видеозапись боев «Сил тигра» (элитное формирование сирийской армии) в провинции Хама. «Качество изображения, обстановка боя, ракурсы при этом очень похожи на видеозапись «первой боевой операции ЧВК «Туран». Получается, что «боевая операция ЧВК «Туран» проходила в то же самое время, в той же провинции, против того же противника», — отмечают в CIT.

«Много вопросов»

Главный герой расследования Олег Блохин в разговоре с РБК информацию CIT не подтвердил, но и не опроверг. Журналист отметил, что о «Туране» ему «задавали много вопросов». «Ни от меня, ни от ANNA News никогда в жизни не выходила информация о «Туране». Я не комментирую вообще [информацию, которая] касается каких-либо российских подразделений в Сирии. Что касается фотографии с Калашниковым, непонятно, о чем она говорит и при чем здесь ЧВК «Туран». Поэтому из желания посмотреть, что дальше будет, просто не буду ни подтверждать, ни опровергать это дело», — рассказал он РБК.

Блохин также добавил, что его приятель Рычков не имеет отношения к истории об этой ЧВК. «Я не знаю, почему они Сашку Рычкова туда приплели. Он вообще никакого отношения вообще ни к чему — это 100% — не имеет».

Сам Александр Рычков заявил РБК, что никогда не встречал сотрудников ЧВК «Туран» и «ничего про них не слышал». «Я думаю, никакого «Турана» не существует», — сказал он. Рычков также добавил, что не выступал в качестве модели для фотографий якобы бойцов «Турана», так как не носит военной формы.

Кто такие CIT

Conflict Intelligence Team (CIT) — группа расследователей, которая собирает и анализирует информацию о боях в Сирии и Донбассе. Она собралась в мае 2014 года и состоит из шести человек, включая основателя Руслана Левиева. Штаб-квартира группы находится в Москве. Первым громким расследованием CIT стала публикация о гибели трех бойцов спецназа ГРУ в Донбассе. Одно из наиболее известных расследований было посвящено переброске российских войск в Сирию. Эти данные команда собрала за месяц до начала российской военной операции.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Сирия , ЧВК , Conflict Intelligence Team
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