Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен»

Лидер партии «Право и справедливость» выступил за членство Польши в Евросоюзе, но считает, что он должен быть «очень радикально перестроен»

Ярослав Качиньский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Лидер польской консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что ЕС «серьезно болен», его слова приводит RMF24.

«ЕС — в его нынешнем виде — тяжело болен. Эту болезнь нужно вылечить», — сказал он на конференции ПиС в Варшаве.

Качиньский выступил за членство Польши в Евросоюзе, но считает, что он должен быть «очень радикально перестроен». «Нам нужно вернуться к его истокам», — убежден политик.

В октябре Качиньский на съезде ПиС в Катовице предупредил о надвигающемся экономическом кризисе в стране и планах Евросоюза по «ликвидации» суверенных государств, за исключением Германии и Франции.

«Мы сталкиваемся с кризисами, касающимися будущего Польши», — заявил он. Речь идет о «существовании или несуществовании» самой страны, утверждает политик.

«Это все планы Евросоюза, и конкретно планы Брюсселя и Берлина, добиться такого изменения ситуации в Европе, политической ситуации, ситуации в правовом, можно сказать, конституционном измерении, потому что это касается Конституции каждой из этих стран, с тем, чтобы за исключением двух стран, а именно Германии и Франции, и, может быть, некоторых других, государства, включая Польшу, по существу перестали существовать или по крайней мере в очень большой степени перестали существовать, перестали быть суверенными», — уверяет он.

Телеканал Polsat сообщал, что Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне, где европейские лидеры должны были обсудить шаги США по завершению конфликта. Встреча прошла 8 декабря, в ней участвовали лидеры Франции, Великобритании, Германии и Украины. Бывшие польские лидеры сочли такой шаг сигналом снижения международного веса Варшавы и ограничения ее роли в ключевых европейских переговорах. «Три сильнейшие европейские страны встречаются с лидером Украины. Сильнейшие в политическом, военном и экономическом отношении, те, кто вносит наибольший вклад в военные нужды Украины. <...> Мы просто слабее», — считает экс-президент республики Бронислав Коморовский. Нынешний польский лидер Кароль Навроцкий выступал против членства Украины в Евросоюзе, а также анонсировал окончание поддержки украинских беженцев в следующем году.