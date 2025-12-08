Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен»
Лидер польской консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что ЕС «серьезно болен», его слова приводит RMF24.
«ЕС — в его нынешнем виде — тяжело болен. Эту болезнь нужно вылечить», — сказал он на конференции ПиС в Варшаве.
Качиньский выступил за членство Польши в Евросоюзе, но считает, что он должен быть «очень радикально перестроен». «Нам нужно вернуться к его истокам», — убежден политик.
В октябре Качиньский на съезде ПиС в Катовице предупредил о надвигающемся экономическом кризисе в стране и планах Евросоюза по «ликвидации» суверенных государств, за исключением Германии и Франции.
«Мы сталкиваемся с кризисами, касающимися будущего Польши», — заявил он. Речь идет о «существовании или несуществовании» самой страны, утверждает политик.
«Это все планы Евросоюза, и конкретно планы Брюсселя и Берлина, добиться такого изменения ситуации в Европе, политической ситуации, ситуации в правовом, можно сказать, конституционном измерении, потому что это касается Конституции каждой из этих стран, с тем, чтобы за исключением двух стран, а именно Германии и Франции, и, может быть, некоторых других, государства, включая Польшу, по существу перестали существовать или по крайней мере в очень большой степени перестали существовать, перестали быть суверенными», — уверяет он.
Телеканал Polsat сообщал, что Польшу не пригласили на саммит по Украине в Лондоне, где европейские лидеры должны были обсудить шаги США по завершению конфликта. Встреча прошла 8 декабря, в ней участвовали лидеры Франции, Великобритании, Германии и Украины. Бывшие польские лидеры сочли такой шаг сигналом снижения международного веса Варшавы и ограничения ее роли в ключевых европейских переговорах. «Три сильнейшие европейские страны встречаются с лидером Украины. Сильнейшие в политическом, военном и экономическом отношении, те, кто вносит наибольший вклад в военные нужды Украины. <...> Мы просто слабее», — считает экс-президент республики Бронислав Коморовский. Нынешний польский лидер Кароль Навроцкий выступал против членства Украины в Евросоюзе, а также анонсировал окончание поддержки украинских беженцев в следующем году.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили