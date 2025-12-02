Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС

Геннадий Лопатин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель Верховного суда Игорь Краснов назначил на должность Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации своего бывшего заместителя в Генеральной прокуратуре Геннадия Лопатина, сообщает корреспондент РБК.

Краснов отметил, что давно знает Лопатина и уверен в его навыках эффективного управления. В своем обращении к судейскому сообществу, Краснов заявил, что судебному департаменту при Верховном Суде «необходимо организовать эффективную работу по материально-техническому обеспечению судов, дальнейшему повышению уровня социальных гарантий и денежного содержания судей, работников аппаратов, в целом стабилизации и сохранению кадров».

Геннадий Лопатин поблагодарил за «оказанное доверие». «Работу я свою понимаю, опыт у меня имеется», отметил он.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Рамонском районе Воронежской области. После окончания Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища в 1984 году он два десятилетия служил в Вооруженных силах (1979–1999). В 2006 году Лопатин начал работу в Генпрокуратуре, пройдя путь от начальника управления делами до руководителя Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. С 2011 года он занимал должность заместителя Генпрокурора.

Материал дополняется