Путин назвал исторической задачей приумножение российского народа

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент Владимир Путин назвал ключевой задачей страны приумножение российского народа.

«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И, несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности, мы должны выдерживать этот ориентир», — сказал глава на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что темпы рождаемости продолжают снижаться, и уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.

Материал дополняется.