Путин назвал исторической задачей приумножение российского народа
Президент Владимир Путин назвал ключевой задачей страны приумножение российского народа.
«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И, несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности, мы должны выдерживать этот ориентир», — сказал глава на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин отметил, что темпы рождаемости продолжают снижаться, и уже принятых мер в сфере демографии недостаточно.
Материал дополняется.
