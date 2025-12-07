 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Бенине произошла попытка госпереворота

Военные объявили о захвате власти в африканском Бенине. Об этом солдаты сообщили в эфире государственного телевидения, передает jeuneafrique.

Они объявили об отставке президента Патриса Талона, создании «Военного комитета возрождения», приостановлении действия конституции и роспуске всех учреждений и политических партий. Они также заявили о закрытии границ страны и осудили «правление Патриса Талона и лишение некоторых граждан права выбирать своего кандидата».

Источник издания сообщил, что военные попытались напасть на резиденцию президента, однако атака была отбита. То, что глава государства находится в безопасности, а ситуация находится под контролем, также сообают источники Le Parisienne и rfi.

«Это была небольшая группа людей, у которых был только доступ к телевидению. Регулярная армия восстанавливает контроль», — передает rfi слова собеседника.

В посольстве России заявили, что следят за перемещением войск США в Бенин
Политика

Талон находится у власти с 2016 года. Как пишет jeuneafrique, следующие президентские выборы должны пройти в апреле 2026 года, а действующий президент не будет принимать в них участие.

Бенин — государство в Западной Африке, расположенное на побережье Гвинейского залива. По данным МВФ за 2024 год, страна является одной из наиболее бедных в мире.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Александра Озерова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 12:44 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 12:44
«Амур» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ победой над СКА Спорт, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Бенине произошла попытка госпереворота Политика, 12:49
Глава МИДа Ирана посетит Россию и Белоруссию Политика, 12:47
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Российский вратарь повторил рекорд клуба и стал третьей звездой дня в НХЛ Спорт, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом Общество, 12:27
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Двалишвили оправдал поражение от Яна тем, что хотел устроить шоу Спорт, 12:20
Как управлять людьми — рекомендации гуру менеджмента Эндрю ГроуваПодписка на РБК, 12:19
Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google Спорт, 12:18
Военные заняли Кучеровку и Ровное в Харьковской области и ДНР Политика, 12:15
«Невероятный Ян». Как россиянин вернул титул чемпиона UFC спустя 4,5 года Спорт, 12:13