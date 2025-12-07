В Бенине произошла попытка госпереворота

Военные объявили о захвате власти в африканском Бенине. Об этом солдаты сообщили в эфире государственного телевидения, передает jeuneafrique.

Они объявили об отставке президента Патриса Талона, создании «Военного комитета возрождения», приостановлении действия конституции и роспуске всех учреждений и политических партий. Они также заявили о закрытии границ страны и осудили «правление Патриса Талона и лишение некоторых граждан права выбирать своего кандидата».

Источник издания сообщил, что военные попытались напасть на резиденцию президента, однако атака была отбита. То, что глава государства находится в безопасности, а ситуация находится под контролем, также сообают источники Le Parisienne и rfi.

«Это была небольшая группа людей, у которых был только доступ к телевидению. Регулярная армия восстанавливает контроль», — передает rfi слова собеседника.

Талон находится у власти с 2016 года. Как пишет jeuneafrique, следующие президентские выборы должны пройти в апреле 2026 года, а действующий президент не будет принимать в них участие.

Бенин — государство в Западной Африке, расположенное на побережье Гвинейского залива. По данным МВФ за 2024 год, страна является одной из наиболее бедных в мире. Материал дополняется