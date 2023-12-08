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Политика ,  
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Bloomberg опубликовал рейтинг 25 самых богатых семей в мире

Bloomberg: рейтинг самых богатых семей в мире впервые возглавила семья из ОАЭ
Рейтинг самых богатых семей в мире от Bloomberg впервые возглавила семья из ОАЭ — династия Аль Нахайян. Следом идут семья Уолтон и Эрме. По данным агентства, за год 25 семей увеличили свое совокупное состояние на $1,5 трлн
Мохаммед бен Заид Аль Нахайян
Мохаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg впервые возглавила правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби (один из семи эмиратов ОАЭ) Аль Нахайян с состоянием в $305 млрд.

В агентстве отметили, что семья Аль-Нахайян «десятилетиями управляла территорией, которая сейчас представляет собой ОАЭ, еще до того, как нефть изменила экономику и финансы королевской семьи». Там указали, что и сегодня представители семьи занимают высокие должности в ОАЭ. В частности, шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян является президентом страны, а советник по национальной безопасности шейх Тахнун ибн Шахбут Аль Нахайян курирует активы — как личные, так и суверенные — на сумму почти $1,5 трлн.

Второе место в рейтинге Bloomberg заняла семья Уолтон (возглавляла рейтинг четыре года подряд), которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $259,7 млрд, за год оно увеличилось на $35,2 млрд. Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $611,3 млрд. Семья Уолтон владеет 46% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

  • семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $150,9 млрд (плюс $56,3 млрд за год);
  • семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $141,9 млрд (минус $18,1 млрд);
  • правящая династия шейхов и эмиров в Катаре Аль Тани — $133 млрд (впервые в рейтинге);
  • семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — 127,3 млрд (плюс $2,9 млрд);
  • саудовская королевская семья Аль Сауд — $112 млрд (плюс $7 млрд);
  • семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $89,9 млрд (плюс $5,5 млрд);
  • семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $89,6 млрд (плюс $10,6 млрд);
  • семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $71,1 млрд (плюс $8,9 млрд).

Также в рейтинг вошли семья Каргилл (владельцы сельскохозяйственной компании Cargill), семья Берингер / фон Баумбах (владельцы фармацевтической Boehringer Ingelheim), семья Кокс (владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises) и др.

По данным Bloomberg, за последний год совокупное состояние богатейших семей мира выросло на $1,5 трлн, что сравнимо с общим состоянием 25 семей прошлогоднего рейтинга. Также агентство отмечает, что все три семьи Персидского залива, включенные в рейтинг, «вероятно, намного богаче, чем эти консервативные оценки».

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Богатейшие американцы стали богаче на $500 млрд
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По данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg на начало декабря, состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд с начала этого года. Так, основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала 2023 года заработал $9,14 млрд, его состояние увеличилось до $24,5 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. В то же время бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $0,65 млрд, до $8,34 млрд.

Богатейший россиянин по состоянию на 8 декабря по версии Bloomberg — глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием $30 млрд.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
самые богатые семьи богатство Рейтинг Bloomberg

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