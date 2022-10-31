Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
Посольство в Лондоне сообщило о подготовке ответа на теракт в Севастополе Политика, 00:07
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Бизнес, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 30 окт, 23:59
Россия продолжит контакты с Турцией и ООН по «зерновой сделке» Политика, 30 окт, 23:42
Почему мигранты живут на взлетной полосе в Колумбии. Видео Общество, 30 окт, 23:40
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 30 окт, 23:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов Политика, 30 окт, 23:15
СК возбудил дело после крушения дельтаплана в Адыгее Общество, 30 окт, 23:13
Берлускони назвал условие для переговоров между Украиной и Россией Политика, 30 окт, 22:57
На западе Москвы столкнулись более 50 машин Общество, 30 окт, 22:56
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 30 окт, 22:46
В Белгороде полиция начала поиск выбросивших на помойку цинковые гробы Общество, 30 окт, 22:27
В Степанакерте прошел митинг за независимость Нагорного Карабаха Политика, 30 окт, 22:18
Бизнес ,  
0 

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Bloomberg: владельцы Walmart и Mars возглавили рейтинг самых богатых семей в мире
Bloomberg в своем ежегодном рейтинге назвал самые богатые семьи мира. Среди них владельцы Walmart, Mars, Koch Industries и Hermes. За год совокупное состояние богатейших семей уменьшилось на $143 млрд
Джим Уолтон, Элис Уолтон, жена Джима Линн Макнабб Уолтон, жена Роба Мелани Лоуман Уолтон и Роб Уолтон
Джим Уолтон, Элис Уолтон, жена Джима Линн Макнабб Уолтон, жена Роба Мелани Лоуман Уолтон и Роб Уолтон (Фото: Rick T. Wilking / Getty Images)

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., штаб квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас), выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

  • семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год);
  • семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд);
  • саудовская королевская семья Аль Сауд — $105 млрд (+$5 млрд);
  • семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);
  • семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);
  • семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);
  • семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;
  • семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд;
  • семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармоцептической компании Roche Holding — $45,1 млрд.

Всего в рейтинг вошли 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji Pallonji Group и другие.

По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы «слишком сложно отследить».

Читайте на РБК Pro
Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
В России идет волна банкротств. Как проверить своих подрядчиков
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства

В середине октября консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth подсчитала, что Россия занимает десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн.

Согласно данным исследования, количество центимиллионеров в мире составляет 25 490 человек. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

В США проживает 38% (9730) всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе (2021) и третье (1132) места соответственно. Великобритания идет следом и занимает четвертое место (968), за ней — Германия на пятом месте (966).

В десятку попали также Швейцария, занимающая шестое место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. Другие крупные экономики, Франция (380) и Италия (298), не попали в число лидеров по количеству центимиллионеров. По оценкам исследователей, в ближайшие годы число сверхбогатых людей будет быстро расти в странах Азии и Африки.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Рейтинг самые богатые семьи Bloomberg Walmart Mars
Материалы по теме
«Богатенький Риши»: что известно о новом премьере Великобритании Сунаке
Политика
Россия попала в десятку стран с наибольшим числом сверхбогатых людей
Бизнес
Как выглядят доходы богатых и бедных россиян. Инфографика
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter