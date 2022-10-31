Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Bloomberg в своем ежегодном рейтинге назвал самые богатые семьи мира. Среди них владельцы Walmart, Mars, Koch Industries и Hermes. За год совокупное состояние богатейших семей уменьшилось на $143 млрд

Джим Уолтон, Элис Уолтон, жена Джима Линн Макнабб Уолтон, жена Роба Мелани Лоуман Уолтон и Роб Уолтон (Фото: Rick T. Wilking / Getty Images)

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., штаб квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас), выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год);

семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд);

саудовская королевская семья Аль Сауд — $105 млрд (+$5 млрд);

семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);

семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);

семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);

семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;

семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд;

семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармоцептической компании Roche Holding — $45,1 млрд.

Всего в рейтинг вошли 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji Pallonji Group и другие.

По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы «слишком сложно отследить».

В середине октября консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth подсчитала, что Россия занимает десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн.

Согласно данным исследования, количество центимиллионеров в мире составляет 25 490 человек. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

В США проживает 38% (9730) всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе (2021) и третье (1132) места соответственно. Великобритания идет следом и занимает четвертое место (968), за ней — Германия на пятом месте (966).



В десятку попали также Швейцария, занимающая шестое место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. Другие крупные экономики, Франция (380) и Италия (298), не попали в число лидеров по количеству центимиллионеров. По оценкам исследователей, в ближайшие годы число сверхбогатых людей будет быстро расти в странах Азии и Африки.