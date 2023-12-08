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Политика ,  
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Норвежские солдаты начали отрабатывать похороны сослуживцев на учениях

NRK: норвежские солдаты начали отрабатывать похороны сослуживцев на учениях
Норвежских новобранцев из-за боев на Украине научат хоронить сослуживцев в полевых условиях. Офицеры используют свой опыт боев в Афганистане
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Военнослужащих норвежской армии подготовят к моральному принятию гибели однополчан во время боя и их полевом захоронении, пишет NRK.

Опрошенные NRK офицеры связали отработку таких нюансов боевых действий с конфликтом на Украине. «Война на Украине заставила взглянуть на вещи в перспективе. Это реальная ситуация, которая может произойти в Норвегии», — рассказал заместитель командира 2-го батальона Альберт Веделер.

Учения проходят на полигоне Сетермоэн в Тромсе, в них принимают учения служащие второго батальона. Старший сержант 2-го батальона Стиан Мо уточнил, что обращается к личному опыту потери однополчан при обучении новобранцев — он воевал в Афганистане.

Власти Норвегии предложили меры для сокращения числа беженцев с Украины
Политика
Фото: Adam Berry / Getty Images

После начала полномасштабных боев на Украине норвежская армия повысила свой уровень готовности и увеличила число морских и воздушных патрулей. Осло активно передает Киеву вооружения, к лету 2023-го украинская армия безвозмездно получила восемь танков Leopard 2A4 и четырех машин обеспечения.22 артиллерийских орудия M109, 14 бронированных автомобилей IVECO, микродроны Black Hornet, около 160 ракет Hellfire, 4 тыс. легких противотанковых орудий M72 и другое снаряжение.

В 2022 году объем помощи со стороны Норвегии для Украины составил 10,7 млрд крон, в 2023 году эта сумма достигла 18,5 млрд, а всего за 2023-2027 годы Осло планирует помочь Киеву на 75 млрд крон.

Российская сторона требует от западных стран перестать помогать ВСУ.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Норвегия учения похороны

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