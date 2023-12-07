Власти Норвегии предложили меры для сокращения числа беженцев с Украины

Норвегия столкнулась с резким увеличением числа просителей убежища с Украины, для решения првласти ужесточили условия получения выплат. Украинцев перестанут размещать в гостиницах, поездки на Украину будут отслеживаться

Фото: Adam Berry / Getty Images

Большой поток беженцев с Украины направился в Норвегию, только за последние недели из всех приехавших в Северную Европу украинцев около 60% обратились за помощью к норвежской стороне, что вынуждает ужесточить условия предоставления помощи. Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

«Правительство принимает сейчас ряд мер, которые в совокупности смогут, как мы надеемся, приблизить число прибывающих в Норвегию к их числу в соседних странах», — сказал министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.

Среди принятых мер:

Отмена выплат «задним числом» на ребенка после получения статуса беженца за предыдущий год;

Ограничение возможности поездок между Украиной и Норвегией для лиц, получивших статус беженца. Норвежские службы будут следить, чтобы беженцы действительно проживали в Норвегии большую часть времени, а если поездки домой будут противоречить условиям получения этого статуса, придется их объяснить;

Беженцы обязаны обращаться за помощью в Национальный центр приема в муниципалитете Роде, прибывшим в иные регионы страны поддержка оказываться не будет;

Гостиницы больше не будут использоваться для размещения беженцев.

Прибывающие беженцы будут размещены в безопасных и достойных условиях, но в дальнейшем может возникнуть потребность переселения «в жилье с менее комфортными условиями проживания по сравнению с привычными на сегодня». Процессы иммиграции и интеграции в Норвегии должны оставаться под контролем, количество беженцев сейчас не соответствует возможностям Норвегии, пояснили в правительстве. Власти не исключили дальнейшее ужесточение политики, если нынешние решение не окажутся достаточно эффективными.

По данным ООН, в Норвегию к декабрю 2023-го прибыли более 60 тыс. украинских беженцев, всего в Норвегии живут около 5,3 млн человек. За последний месяц число прибывающих стало резко расти, каждую неделю приезжает около 1 тыс. человек — примерно две три прибывают непосредственно с Украины, остальные жили в других европейских странах. «Никогда еще в Норвегии за такое короткое время не размещалось столько беженцев», — отмечало Норвежское иммиграционное управление (UDI).