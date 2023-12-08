Советник лидера Палестины назвал причину тайной критики ХАМАС

Публично осудить ХАМАС для лидера Палестины — нонсенс, он регулярно критикует боевиков в приватных беседах, сообщил советник Махмуда Аббаса. Израиль отказывает ему в послевоенном руководстве Газой, считая сторонником группировки

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас осуждает ХАМАС на «каждом звонке и встрече» с мировыми лидерами, но не станет делать это публично, пока Израиль ведет войну в секторе Газа. Об этом сообщил Times of Israel главный советник лидера автономии Махмуд Хаббаш.

«Если бы Израиль не начал свою агрессию против сектора Газа, президент Аббас неоднократно публично осудил бы ХАМАС, но как только агрессия началась и продолжается, просить его или любого палестинского лидера публично осудить ХАМАС — это нонсенс», — сказал он.

Аббас за прошедшее с начала войны время созванивался с политиками мира свыше 70 раз, его собеседниками становились лидеры разных стран — от американского президента Джо Байдена до венесуэльского Николаса Мадуро, и всегда он осуждал нападение боевиков на Израиль, подчеркивая, что группировка не представляет палестинцев, добавил советник.

«Мы не хотели и не нуждались в этой войне. В чем был смысл? Считал ли ХАМАС, что сможет победить?», — риторически спросил Хаббаш.

Аббас выражал готовность взять на себя управление сектором Газа после войны, он сделал это заявление на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который согласился, что власти Палестины должны будут сыграть «центральную роль» в послевоенном устройстве анклава.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил такой сценарий, пообещав, что этого не произойдет, пока он возглавляет кабинет министров. «Те, кто воспитывает своих детей в духе терроризма, финансирует терроризм и поддерживает семьи террористов, не смогут управлять сектором Газа после ликвидации ХАМАС», — пояснил Нетаньяху.

Аббас тоже критически относится к Нетаньяху. Он назвал израильского лидера человеком, который «не верит в мир», но с которым приходится иметь дело.