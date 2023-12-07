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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил о гибели сына экс-главы Генштаба в боях с ХАМАС

ЦАХАЛ: в боях с ХАМАС погиб сын экс-главы израильского Генштаба Галь Айзенкот
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Сын бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота — Галь Айзенкот — погиб во время боевых действий в секторе Газа, сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Галю Айзенкоту было 25 лет, он имел звание майора, погиб в боях на севере сектора Газа. Его отец — Гади Айзенкот — генерал-лейтенант в запасе, с 2015 по 2019 год был начальником Генштаба Армии обороны Израиля, отмечает «9 канал», сейчас он является членом военного кабинета министров.

Также 7 декабря на юге Газы погиб 34-летний генерал-майор Йонатан Давид Дейч.

Всего с начала войны с палестинским движением ХАМАС погибли 1,3 тыс. израильтян. По данным Минздрава Палестины на 7 декабря, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибли 16 456 человек, более 42 250 человек получили ранения, передает палестинское агентство WAFA.

CNN узнал прогноз США по срокам наземной операции Израиля в секторе Газа
Политика
Фото:Athit Perawongmetha / Reuters

5 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила командиров половины батальонов ХАМАС. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви уточнял, что военные в последние дни ликвидировали «множество боевиков» группировки, в том числе старших командиров. При этом на уничтожение лидеров ХАМАС во всем мире уйдут годы, прогнозировал глава Общей службы безопасности страны Ронен Бар.

В США считают, что текущая фаза наземной операции Израиля в секторе Газа продлится несколько недель, а к январю Тель-Авив перейдет к менее интенсивной стратегии, нацеленной на конкретных боевиков и лидеров группировки, передавал CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников администрации США.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа погибшие военные
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