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Австрия выступила против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгену

Канцлер Нехаммер: Австрия выступает против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгену

Австрия выступает против вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, до этого нужно прояснить связанные с нелегальной миграцией вопросы безопасности, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Тиране, передает ORF.

«На данный момент нет соглашения на расширение [Шенгенской зоны с включением в нее] Болгарии и Румынии. <...> У нас в Австрии 75 тыс. незарегистрированных нелегальных мигрантов», — сказал он.

По словам Нехаммера, речь идет о безопасности всего Европейского союза.

Еврокомиссия 16 ноября объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенской зоне и рекомендовала Совету ЕС утвердить это решение.

В заявлении ЕК отмечалось, что действия этих стран «способствовали укреплению безопасности Шенгена, в частности в период пандемии COVID-19».

Ранее о готовности заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону заявили власти Нидерландов. Они связали это с опасениями относительно надежности охраны границ.

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В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за включение Балканских стран в Шенгенскую зону. «Сербия и Западные Балканы являются воротами к дешевой энергии для ЕС. Пришло время для расширения», — написал он в Twitter.

Европейский парламент давно выступает за расширение Шенгенской зоны безвизового режима, которая сегодня включает 26 государств (все государства — члены ЕС, за исключением Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, и четыре ассоциированные страны, не входящие в Евросоюз, — Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

В ноябре депутаты Европарламента проголосовали за присоединение к Шенгену Хорватии. «Комиссия и Совет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Европейский парламент полностью согласен: отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти к концу этого года», — заявил член Европарламента от Португалии, вице-президент Европейской народной партии Пауло Ранжел.

Теги
Шенген Болгария Румыния Австрия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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