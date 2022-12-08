Politico узнало о возможном получении Украиной «афганских» средств НАТО

Киев попросил НАТО передать часть средств из $3,4 млрд, предназначавшихся для Афганистана до захвата талибами власти. Ряд стран уже подтвердили готовность направить Киеву средства, дискуссии вызывает объем нужной Украине помощи

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Страны НАТО изучают возможность передачи Украине оставшихся средств в фонде, использовавшегося для поддержки армии Афганистана. Киев ранее обратился к альянсу с просьбой рассмотреть вопрос о получении части из $3,4 млрд. Об этом Politico сообщили пять западных чиновников на условиях анонимности.

В основном возможность перераспределения афганских средств не вызывает разногласий внутри НАТО, однако противоречия появляются по тому, какой объем финансирования следует выделить Украине. В особенности этот вопрос возникает из-за ожидания рецессии на фоне высокой инфляции и подорожания энергоносителей.

Перераспределение средств из Целевого фонда Афганской национальной армии обсуждалось в НАТО более месяца, в том числе — во время встречи в Брюсселе в октябре. Фонд был заморожен, в альянсе работали над механизмом по возвращению средств отдельным государствам или перемещения их в другое место, каждая страна-донор самостоятельно определяет судьбу средств.

В частности, направить часть «афганских» средств Киеву предложили в Минобороны Литвы, речь идет о $2,876 млн, пишет LRT. Министерство сочло необходимым направить $2,154 млн на закупку теплой одежды литовского производства для ВСУ, а оставшиеся $722 тыс. были бы перечислены в комплексный пакет помощи НАТО для Украины в 2023 году. Правительство республики поддержало эту инициативу.

Кроме того, нидерландский МИД сообщил, что страна внесла в фонд $134 млн, как минимум часть из этой суммы будет направлена Украине.

Целевой фонд Афганской национальной армии был одним из трех фондов помощи силам безопасности республики, его создали в 2007 году под управлением НАТО. Вторым фондом управляла ООН (Целевой фонд правопорядка для Афганистана, LOTFA), третьим — США (Фонд сил безопасности Афганистана, ASFF). Вашингтон не принимал участия в формировании Целевого фонда Афганской национальной армии.

На саммите НАТО в 2018 году члены альянса подтвердили готовность финансировать фонд до 2024 года, к февралю прошлого года его объем достиг $3,4 млрд.

Однако в августе прошлого года власть в Афганистане захватили боевики террористической запрещенной в России организации «Талибан», выплаты из фонда были заморожены. Кроме того, власти США лишили Афганистан статуса основного союзника вне НАТО.