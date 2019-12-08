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Экс-председатель британских тори заявил об отсутствии денег из России
Младший министр безопасности Британии сообщил, что российских денег в финансировании Консервативной партии нет. Ранее The Sunday Times узнала о девяти россиянах, спонсирующих тори
Брэндон Льюис (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Консервативная партия под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не использовала для финансирования своей предвыборной кампании денежные средства российских бизнесменов. Об этом в интервью телеканалу Би-би-си заявил младший министр безопасности Великобритании и бывший председатель тори Брэндон Льюис.

На вопрос, жертвовали ли российские бизнесмены деньги в правящую партию, Льюис ответил: «Нет, финансирование Консервативной партии исходит от людей, которые зарегистрированы через избирательную комиссию и являются гражданами Великобритании» (цитата по Reuters).

Иностранным гражданам не разрешается делать пожертвования политическим партиям Великобритании, однако любой британский подданный имеет полное право при желании делать пожертвования партиям. «Никаких российских денег в предвыборной кампании Консервативной партии нет», — подчеркнул младший министр.

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В ноябре Бориса Джонсона обвинили в том, что он отказался разрешить публикацию доклада, в котором рассматривается вмешательство России в британскую политику, включая данные о возможном финансировании Консервативной партии россиянами. Аппарат британского премьера сообщил, что не допустит публикации 50-страничного досье, подготовленного комитетом по разведке и безопасности британского парламента, до проведения выборов 12 декабря. Как писал Би-би-си, в отчет включены данные разведывательных служб Великобритании о попытках России повлиять на результаты референдума о выходе из Евросоюза 2016 года и на итоги выборов 2017 года.

Ранее газета The Sunday Times опубликовала список российских бизнесменов, которые якобы спонсировали консерваторов. По данным издания, в отчете разведывательного комитета упоминается экс-заместитель председателя ЮКОСа и «личный друг» Джонсона Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии более £1,2 млн ($1,25 млн). Кроме того, речь идет о сыне российского бизнесмена Александре Лебедеве Евгении, который владеет лондонской компанией, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле 2018 года, как писала газета, Лебедев приглашал Джонсона (на тот момент занимавшего поста главы МИД Великобритании) на вечеринки в поместье в Италии.

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После публикации The Times Льюис заявил, что российские бизнесмены имеют «абсолютное право» делать пожертвования Консервативной партии, если они являются гражданами Великобритании. «Они являются гражданами Великобритании, а также видными британскими бизнесменами. Александр Темерко инвестировал в индустрию возобновляемых источников энергии на востоке Англии», — сказал министр (цитата по The Independent). По его словам, бизнесмены, являющиеся выходцами из России, как и любой другой гражданин Британии, могут «быть частью британской политической сцены».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Великобритания, Александр Лебедев, Борис Джонсон
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