Экс-председатель британских тори заявил об отсутствии денег из России

Младший министр безопасности Британии сообщил, что российских денег в финансировании Консервативной партии нет. Ранее The Sunday Times узнала о девяти россиянах, спонсирующих тори

Брэндон Льюис (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Консервативная партия под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не использовала для финансирования своей предвыборной кампании денежные средства российских бизнесменов. Об этом в интервью телеканалу Би-би-си заявил младший министр безопасности Великобритании и бывший председатель тори Брэндон Льюис.

На вопрос, жертвовали ли российские бизнесмены деньги в правящую партию, Льюис ответил: «Нет, финансирование Консервативной партии исходит от людей, которые зарегистрированы через избирательную комиссию и являются гражданами Великобритании» (цитата по Reuters).

Иностранным гражданам не разрешается делать пожертвования политическим партиям Великобритании, однако любой британский подданный имеет полное право при желании делать пожертвования партиям. «Никаких российских денег в предвыборной кампании Консервативной партии нет», — подчеркнул младший министр.

В ноябре Бориса Джонсона обвинили в том, что он отказался разрешить публикацию доклада, в котором рассматривается вмешательство России в британскую политику, включая данные о возможном финансировании Консервативной партии россиянами. Аппарат британского премьера сообщил, что не допустит публикации 50-страничного досье, подготовленного комитетом по разведке и безопасности британского парламента, до проведения выборов 12 декабря. Как писал Би-би-си, в отчет включены данные разведывательных служб Великобритании о попытках России повлиять на результаты референдума о выходе из Евросоюза 2016 года и на итоги выборов 2017 года.