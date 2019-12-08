Президент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям»

Проект бюджета на будущий финансовый год учитывает санкции со стороны США и гораздо меньше опирается на нефтяные поступления, заверил президент страны. Тегеран уже обещал снизить зависимость от нефтяных доходов

Хасан Роухани (Фото: Ebrahim Noroozi / Associated Press)

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект бюджета страны на следующий год, в котором будут учтены санкции со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

«В следующем году, как и в этом, наш бюджет основан на противодействии санкциям», — заявил Роухани. Он добавил, что проект бюджета не опирается на нефтяные поступления.

«Ожидаемые доходы от продажи нефти и газа близки к размеру расходов, необходимых для гражданских проектов», — сказал он (цитата по агентству Mehr). На эти проекты было выделено 700 трлн риалов (около $5,3 млрд).

Иран попал под «самые жесткие санкции» в прошлом году, отметил Роухани. «Мы пообещали, что администрация приложит все усилия для исполнения бюджета, и это уже реализовано», — добавил он.

В прошлом году, по словам Роухани, несмотря на то, что «американцы рассчитывали подорвать экономику с помощью санкций», стране удалось добиться прогресса в сельском хозяйстве, в области энергетики, развития дорог и коммуникаций и газоснабжения деревень.