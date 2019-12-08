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Политика ,  
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Президент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям»
Проект бюджета на будущий финансовый год учитывает санкции со стороны США и гораздо меньше опирается на нефтяные поступления, заверил президент страны. Тегеран уже обещал снизить зависимость от нефтяных доходов
Хасан Роухани (Фото: Ebrahim Noroozi / Associated Press)

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект бюджета страны на следующий год, в котором будут учтены санкции со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

«В следующем году, как и в этом, наш бюджет основан на противодействии санкциям», — заявил Роухани. Он добавил, что проект бюджета не опирается на нефтяные поступления.

«Ожидаемые доходы от продажи нефти и газа близки к размеру расходов, необходимых для гражданских проектов», — сказал он (цитата по агентству Mehr). На эти проекты было выделено 700 трлн риалов (около $5,3 млрд).

Иран попал под «самые жесткие санкции» в прошлом году, отметил Роухани. «Мы пообещали, что администрация приложит все усилия для исполнения бюджета, и это уже реализовано», — добавил он.

В прошлом году, по словам Роухани, несмотря на то, что «американцы рассчитывали подорвать экономику с помощью санкций», стране удалось добиться прогресса в сельском хозяйстве, в области энергетики, развития дорог и коммуникаций и газоснабжения деревень.

Политика
Иран пообещал избавить бюджет от нефтяной зависимости

Следующий финансовый год в Иране начнется в марте 2020 года. О намерении полностью избавить бюджет от нефтяной зависимости Тегеран объявил еще в августе. Как заявили в Организации бюджетного планирования страны, сделать это необходимо и в обычных условиях без санкций.

США возобновили санкции против Ирана после того, как в мае 2018 года Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение, подписанное в 2015 году между Ираном и «Группой шести» (США, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) предусматривает сокращение иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций против страны.

В ноябре на фоне сокращения бюджетных поступлений от продажи экспорта нефти власти Ирана решили повысить цены на бензин. Как сообщала Al Jazeera, стоимость топлива выросла c 10 тыс. до 15 тыс. риалов за литр (около $0,13). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, за превышение этой квоты власти планируют дополнительно взимать сумму в 30 тыс. риалов. После этого в стране начались протестные акции, на фоне которых в Иране был зафиксирован масштабный сбой в работе интернета.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, Хасан Роухани, бюджет
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