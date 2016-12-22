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Порошенко потребовал закрыть для российских кораблей порты Европы и США
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Порошенко потребовал закрыть для российских кораблей порты Европы и США
Политика, 21:44
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Порошенко потребовал закрыть для российских кораблей порты Европы и США
Россия блокирует свободу судоходства в районе Азовского моря, заявил Порошенко. Украинский президент предложил ответить на политику Москвы радикальными мерами — закрыть для российских судов порты Европы и США
Фото: Mykola Lazarenko / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News потребовал запретить заходы российских кораблей в европейские и американские порты, сообщает пресс-служба украинского президента. Таким образом украинский лидер предлагает дать ответ Москве на ситуацию в Азовском море.

Порошенко обвинил Россию в нарушении принципа свободы мореплавания и указал на то, что в соответствии с двусторонним российско-украинским соглашением Керченский пролив и Азовское море имеют особый статус. «И это украинские и российские воды — как Керченский пролив, так и Азовское море... В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах», — подчеркнул он.

Президент Украины напомнил, что через порты на Азовском море проходит до 40% экспорта украинской металлургической промышленности. Таким образом, «блокада» Азовского моря может иметь серьезные экономические последствия. «Мы не можем это принять — ни мы, ни Европейский союз», — сказал он.

В сложившихся условиях, уверен Порошенко, необходимо идти на радикальные меры. «В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты», — заявил он, подчеркнув, что Киев готов координировать действия с западными партнерами по этому вопросу.

ФСБ обвинила моряков с Украины в подготовке провокации у Крымского моста
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Ранее 8 декабря первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский обвинил Киев в попытках провокаций, направленных против Крымского моста. Он напомнил, что из Киева неоднократно звучали призывы «о необходимости уничтожить Крымский мост». Этим, пояснил вице-адмирал, и объясняются сложности для судов при прохождении Керченского пролива: Россия усилила проверки проходящих судов и усилила присутствие в этом районе,​ чтобы минимизировать угрозу для моста.

Как Украина перебрасывает войска к границе с Россией. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Петр Порошенко
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