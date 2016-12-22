Число сторонников и противников «Единой России» почти сравнялось

В целом по стране это соотношение составляет 47% против 44%, выяснил «Левада-центр». В Москве и в сельской местности ситуация несколько другая. Сами единоросы надеются, что нижняя точка рейтинга уже пройдена

XVII съезд «Единой России». Декабрь 2017 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Количество россиян, положительно и отрицательно относящихся к «Единой России» фактически сравнялось, пишут во вторник «Ведомости» со ссылкой на результаты проведанного в ноябре «Левада-центром» опроса.

В целом по стране целиком положительно и скорее положительно деятельность партии власти оценивают 47%, противоположной точки зрения придерживаются 44% россиян. Еще 9% затруднились ответить.

Несколько другие результаты получены по Москве. Так, в столице тех, кто положительно относится к «Единой России», оказалось 37%, тогда как отрицательно оценивают партию власти 55%. В сельской местности перевес получился в обратную сторону. Положительно к «Единой России» относятся 52% опрошенных, отрицательно — 40%.

Большинство опрошенных связали поражение единоросов в ряде регионов на выборах в сентябре с общим ухудшением положения дел в стране. Таких оказалось 38%. На втором месте по популярности был ответ: «С низкой оценкой работы государственной власти в целом» (29%). Еще 26% респондентов посчитали, что поражение единоросов в ряде регионов связано с низкой оценкой работы представителей «Единой Росси«и на местах.

Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков в беседе с «Ведомостями» заявил, что рейтинг единоросов снижается давно, последовательно, медленно и равномерно.

«Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у «Единой России» рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти», — считает Гудков. Он добавил, что если социально-экономическая ситуация не будет улучшаться, то рейтинг партии расти не будет.

Издание также приводит комментарий замсекретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко. Он предположил, что цифры могут означать прежде всего, что на губернаторских выборах для избирателя важна борьба личностей, а партийная принадлежность отходит на второй план. По его мнению, партия прошла нижнюю точку своего рейтинга и после выборов «провела работу над ошибками» и «взяла курс на обновление».

Опрос проводился 22-28 ноября, в нем приняли участие 1600 респондентов.