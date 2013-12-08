Б.Обама: Мы даем Ирану полгода на выполнение наших требований

Барак Обама считает, что Ирану нужно дать полгода на "дипломатический" путь решения иранской проблемы. Об этом он заявил на форуме Сабана, который проходит 7-8 декабря в Вашингтоне в исследовательском Институте имени Брукингса.

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"Мы не ослабляем сущность режима санкций, а только предоставляем небольшое окно Тегерану. И если в ближайшие шесть месяцев Иран покажет нежелание следовать данному соглашению, мы вернемся к санкциям", - приводит его слова "Девятый телеканал" Израиля.

Таким образом американский президент прокомментировал заключенное в конце ноября в Женеве соглашение по иранской ядерной программе. При этом по поводу самого соглашения президент высказался очень неопределенно. По его мнению, в результативности заключенных договоренностей он сомневается. А на само соглашение американские власти пошли, видимо, под давлением других сторон: "Если бы мы продолжали только давить, мир начал бы сомневаться в том, что мы ведем переговоры честно, и это бы ударило по режиму экономических санкций", - подвел итог Б.Обама.

Кроме того, американский президент огласил и цифры ущерба, в который обошлись ранее введенные санкции против Ирана. "Объем иранской экономики сократился в прошлом году примерно на 5 процентов. Введенные нами санкции привели к тому, что доходы Тегерана от продажи нефти сократились примерно вдвое", - подчеркнул Б.Обама.

Соглашение между Ираном и международной "шестеркой", в которую входят Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания, было подписано 28 ноября. Оно предусматривает, что на ближайшие полгода Тегеран заморозит свою ядерную программу. А государства "шестерки", в свою очередь, ослабят санкции в отношении страны. Одновременно в соглашении подчеркивается право Тегерана на создание мирной ядерной программы. А специалисты МАГАТЭ могут совершать инспекции на иранские ядерные объекты. Соглашение вступит в силу 20 декабря.