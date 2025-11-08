На Украине перестали пропускать через границу из-за сбоя
Пропуск через государственную границу Украины был приостановлен из-за сбоя в работе базы данных таможни, сообщает пресс-служба погранслужбы в телеграм-канале.
«Временно приостановлены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни», — говорится в сообщении.
В связи с этим, погранслужба временно не осуществляет оформление граждан и транспортных средств на выезд и въезд на Украину.
В конце августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу. Она отметила, что решение касается граждан, которые по разным причинам находятся за границей.
Ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет на период действия в стране военного положения ввели после начала военной операции в феврале 2022 года.
Тогда же в Госпогранслужба объяснила, что для выезда из Украины военнообязанным гражданам в возрасте 18–22 лет потребуется наравне с паспортом военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. В ведомстве также предупредили, что новое правило не будет распространяться на граждан, которые занимают определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Они смогут покинуть страну лишь оформив служебную командировку.
За несколько дней до решения правительства в Верховную раду был внесен законопроект, который ужесточает ответственность для военнообязанных в случае нарушения правил выезда из страны в условиях военного положения.
