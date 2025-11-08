 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине перестали пропускать через границу из-за сбоя

Сюжет
Военная операция на Украине
Сбой произошел в работе базы данных таможенной службы Украины. Из-за этого погранслужба временно не оформляет граждан и транспорт на въезд и выезд из Украины
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пропуск через государственную границу Украины был приостановлен из-за сбоя в работе базы данных таможни, сообщает пресс-служба погранслужбы в телеграм-канале.

«Временно приостановлены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни», — говорится в сообщении.

В связи с этим, погранслужба временно не осуществляет оформление граждан и транспортных средств на выезд и въезд на Украину.

Таможенники обнаружили 698 пуль и гильз на границе с Польшей

В конце августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу. Она отметила, что решение касается граждан, которые по разным причинам находятся за границей.

Ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет на период действия в стране военного положения ввели после начала военной операции в феврале 2022 года.

Тогда же в Госпогранслужба объяснила, что для выезда из Украины военнообязанным гражданам в возрасте 18–22 лет потребуется наравне с паспортом военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. В ведомстве также предупредили, что новое правило не будет распространяться на граждан, которые занимают определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Они смогут покинуть страну лишь оформив служебную командировку.

За несколько дней до решения правительства в Верховную раду был внесен законопроект, который ужесточает ответственность для военнообязанных в случае нарушения правил выезда из страны в условиях военного положения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина Госпогранслужба Украины таможня сбой
Материалы по теме
Таможня раскрыла схему незаконного ввоза мотоциклов и квадроциклов
Бизнес
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной
Политика
На границе Украины в Закарпатье поставят блоки из-за попыток прорыва
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Туристический автобус с россиянами упал с холма в Таиланде Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
«Динамо» Карпина показало худший за 19 лет результат в первом круге РПЛ Спорт, 16:15
На Украине перестали пропускать через границу из-за сбоя Политика, 16:13
Под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей не обнаружили Общество, 16:11
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Фильм «Алиса в стране чудес» собрал более ₽1 млрд в прокате Общество, 16:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ Спорт, 15:55
Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ Политика, 15:54
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины Политика, 15:39
В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников Общество, 15:35
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд Политика, 15:33
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при Спорт, 15:21