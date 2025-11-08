 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Вологды и Череповца ограничили взлет и посадку самолетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Вологды и Череповца ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений он написал в 9:34 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

Аэропорт Пскова ограничил взлет и посадку самолетов
Политика

За десять минут до этого Росавация сообщила о введении аналогичных мер в аэропорту Пскова.

Также за утро 8 ноября полеты ограничили воздушные гавани Оренбурга, Ульяновска, Уфы, Калуги и Пензы. Ограничения продолжают действовать во всех аэропортах, кроме пензенского и ульяновского. В период действия ограничений в аэропорту Ульяновска на запасной аэродром «ушел» один
самолет.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Егор Алимов
Вологда Череповец аэропорты Росавиация
