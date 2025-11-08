Аэропорты Вологды и Череповца ограничили взлет и посадку самолетов
Аэропорты Вологды и Череповца ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничений он написал в 9:34 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.
За десять минут до этого Росавация сообщила о введении аналогичных мер в аэропорту Пскова.
Также за утро 8 ноября полеты ограничили воздушные гавани Оренбурга, Ульяновска, Уфы, Калуги и Пензы. Ограничения продолжают действовать во всех аэропортах, кроме пензенского и ульяновского. В период действия ограничений в аэропорту Ульяновска на запасной аэродром «ушел» один
самолет.
