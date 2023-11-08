Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не знают чеченский

Кадыров пригрозил увольнять чиновников, если их дети не знают чеченский язык

У поколения, не разговаривающего и не думающего на чеченском языке, нет будущего, заявил глава Чечни и пригрозил увольнением региональным чиновникам, чьи дети не владеют им

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил региональным чиновникам увольнением, если их дети не знают чеченского языка, передает «Чечня сегодня».

«Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды», — заявил он на конкурсе по чеченскому языку «Нохчийн меттан говзанча».

По словам главы республики, у поколения, которое не говорит и не думает на чеченском языке, «нет будущего». Детей чеченскому должны в первую очередь учить родители, так как в детсадах и школах основной упор делают на изучение русского языка, отметил Кадыров.

Финал конкурса «Нохчийн меттан говзанча» включал четыре задания: написать, как участник пришел к чеченскому языку; задания на знание слов; определение предмета на фото на чеченском языке, разгадывание кроссвордов и перевод.

В ноябре 2022 года Кадыров провел совещание по вопросам сохранения и развития чеченского языка. Там он отметил, что этот язык входит в группу вымирающих. Глава республики заявил: «Исчезнет язык — исчезнет и нация». По его мнению, на чеченском языке нужно ставить кукольные спектакли и снимать мультфильмы.

В том же месяце он объявил 2023 год в Чечне годом чеченского языка «в целях сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа».

В регионе с 2007 года 25 апреля отмечают День чеченского языка. Праздник направлен на сохранение языка, его совершенствование и популяризацию.