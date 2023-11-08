Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России, закрепляющие в том числе нормы голосования на территориях с военным положением, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Группа сенаторов и депутатов внесла законопроект в Госдуму 5 октября. В нижней палате парламента 23 октября поддержали дополнительные поправки в закон о выборах президента.
Выборы президента России в случае введения военного положения на части территории могут проводиться там в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России». ЦИК может отложить выборы, если их подготовка и проведение представляют угрозу жизни и здоровью россиян.
Поправки, помимо прочего, касаются запрета агитации на заблокированных ресурсах, возможности ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде.
Также закрепляются ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Право на съемку будут иметь представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части. При этом на заседания избиркомов будут пускать представителей СМИ, работающих исключительно на основании трудового договора.
Помимо этого, поправки уточняют правила проведения голосования за рубежом с учетом возможных провокаций. Руководитель посольства или консульства наделяется правом менять начало, конец и продолжительность голосования в случае угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Об этом он должен уведомить МИД России и ЦИК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость поправок в закон о выборах президента «особенной ситуацией», в том числе в новых регионах России.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли