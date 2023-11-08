Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России

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Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России, закрепляющие в том числе нормы голосования на территориях с военным положением, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Группа сенаторов и депутатов внесла законопроект в Госдуму 5 октября. В нижней палате парламента 23 октября поддержали дополнительные поправки в закон о выборах президента.

Выборы президента России в случае введения военного положения на части территории могут проводиться там в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России». ЦИК может отложить выборы, если их подготовка и проведение представляют угрозу жизни и здоровью россиян.

Поправки, помимо прочего, касаются запрета агитации на заблокированных ресурсах, возможности ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде.

Также закрепляются ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Право на съемку будут иметь представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части. При этом на заседания избиркомов будут пускать представителей СМИ, работающих исключительно на основании трудового договора.

Помимо этого, поправки уточняют правила проведения голосования за рубежом с учетом возможных провокаций. Руководитель посольства или консульства наделяется правом менять начало, конец и продолжительность голосования в случае угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Об этом он должен уведомить МИД России и ЦИК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость поправок в закон о выборах президента «особенной ситуацией», в том числе в новых регионах России.