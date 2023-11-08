Белый дом не подтвердил данные Bloomberg о планах КНР на военную базу в Омане

В Белом доме не подтвердили данные о планах КНР на военную базу в Омане

Агентство Bloomberg сообщило об информировании Байдена о планах Китая иметь военную базу в Омане. Белый дом не смог подтвердить информацию, но подчеркнул намерение США противодействовать влиянию КНР за рубежом

Фото: Leah Millis / Reuters

США пытаются остановить расширения влияния Китая за рубежом, в том числе в военно-дипломатическом ключе, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме. Его транслировал C-SPAN.

Чиновника попросили прокомментировать информацию агентства Bloomberg о том, что президента США Джо Байдена проинформировали о планах Китая иметь военную базу в Омане. По данным источников агентства, Пекин и Маскат проводили соответствующие переговоры в прошлом месяце, и оманцы выразили согласие по данному поводу.

Оман находится на юге Аравийского полуострова, граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией, Йеменом.

«Я не могу подтвердить правдивость этих сообщений», — сказал Кирби.

Он добавил, что администрация Байдена, придя к власти, стала «усердно работать» на дипломатическом уровне для устранения попыток Китая расширить свое влияние «за рубежом различными способами — военно-дипломатическими, экономическими».

МИД Китая и посольство Омана в США не ответили на запросы Bloomberg.

Как пишет агентство, у Китая уже есть военный объект на востоке Африки, в Джибути (государство недалеко от Аравийского полуострова). Объект называют «логистическим центром». Пентагон, отмечает Bloomberg, в прошлом предупреждал, что КНР будет расширять сеть своих военных объектов, они могут появиться в ОАЭ, Таиланде, Индонезии, Пакистане и других странах Азии.

США намерены бороться с расширением влияния Китая в регионе. В частности, Байден просил законодателей выделить на эти цели $4 млрд.