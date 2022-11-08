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В Брюсселе признали невозможность выделить Украине обещанные €3 млрд

Киев не получит полностью пакет макрофинансовой помощи на €9 млрд, который Евросоюз обещал выделить в 2022 году. Зато в Брюсселе пообещали уже в январе выделить значительную часть обещанной на 2023 год финансовой помощи
Валдис Домбровскис (второй слева)
Валдис Домбровскис (второй слева) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Евросоюз не сможет в этом году выделить Украине треть обещанного в мае пакета помощи на €9 млрд из программы макрофинансовой стабилизации, заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Что касается €3 млрд, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от €9 млрд, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — сказал Домбровскис (цитата по ТАСС).

В качестве компенсации Домбровскис заявил о необходимости выделения Украине значительных средств из обещанных на 2023 год €18 млрд в начале следующего года.

«Мы предлагаем, чтобы это было €9 млрд. Данная выплата должна быть произведена уже в январе, принимая во внимание потребности Украины», — уточнил он. Однако это будут уже деньги в счет следующей программы, а не из той, которая была анонсирована в мае.

Из пакета помощи на €9 млрд €1 млрд был выплачен в августе, еще €2 млрд — в октябре, до конца года Брюссель планировал перечислить Киеву еще около €3 млрд макрофинансовой помощи.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 6 ноября после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что план финансовой помощи Украине на 2023 год включает в себя €18 млрд, и эти средства должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. Помощь в форме «очень льготных долгосрочных кредитов с покрытием процентных расходов» будет способствовать реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС, сообщила пресс-служба главы ЕК.

Как заявили в пресс-службе ЕК, фон дер Ляйен и Зеленский «признали важность обеспечения предсказуемого и регулярного финансирования основных функций государства». Глава ЕК заявила, что Брюссель продолжит поддерживать Киев, также они обсудили обеспечение экспорта украинской сельхозпродукции в страны мира.

Bloomberg 8 ноября сообщил, что Евросоюз предложит Украине новый механизм финансовой помощи в размере €18 млрд. По данным источников агентства, он создаст устойчивую основу для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ на территории страны.

Евросоюз, как утверждает агентство, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
макрофинансовая помощь Евросоюз Украина кредит
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