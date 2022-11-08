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Приднестровье пожаловалось Москве на отбор газа Молдавией

Молдавия незаконно отбирает больше газа, чем может потратить, и судьба его неизвестна, заявили в Тирасполе. Письма по этому поводу власти Приднестровья направили, в частности, президенту России и в «Газпром»
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Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Молдавия незаконно отбирает предназначенный для Приднестровья газ, полученный от «Газпрома», заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Власти непризнанной республики уже обратились с письмом к президенту России, в Госдуму, Совет Федерации и «Газпром». По его словам, реакция есть.

«Проблема не в том, что нет газа. Проблема в том, что Молдова его забирает себе незаконно. Россия может дать больше газа, Молдова все равно заберет. Как они распоряжаются газом — здесь тайна за семью печатями. Мы слышим очень разного рода информацию, которая настораживает», — объяснил Игнатьев, его слова приведены в телеграм-канале МИДа ПМР.

«Россия является страной подписантом и стороной договора по поставке газа. Это очевидный адресат наших обращений и писем. Кроме того, Россия — гарант и посредник в переговорном процессе. А эта ситуация связана с переговорами», — уточнил министр.

По его словам, Молдавия грубо нарушает договоренности с «Газпромом».

«Мы можем обеспечить такой объем поставки электроэнергии [в Молдову], который нам позволит наличие газа. Если не будет газа, соответственно, больше электроэнергии мы не поставим. Молдавская сторона решила, что вообще не будет заключать контракт, начала отбирать газ. Где-то она его хранит, непонятно что с ним делает. Такой большой объем газа, который они накопили, потребить невозможно, это создает уже какую-то другую реальность. Молдова в очередной раз избрала абсолютно неконструктивный способ решения вопроса», — считает Игнатьев.

РБК направил запрос в «Газпром».

Газ в непризнанную Приднестровскую республику поступает через Молдавию, которая прошлой осенью продлила контракт на поставки российского газа на пять лет. Договором устанавливалась формула расчета, основанная на биржевых ценах, что предполагает изменение стоимости поставок от месяца к месяцу.

8 ноября вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Молдавия может применить санкции в отношении «Газпрома», в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа.  «Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», — сказал Спыну.



Вице-премьер заявил, что российская компания никак не объяснила свое решение сократить объемы поставок, хотя все счета за газ оплачиваются. Кроме того, диалог между «Молдовагазом» и «Газпромом» ведется только на техническом уровне, хотя Спыну, по его словам, много раз подавал запрос на разговор с руководством компании.

О сокращении «Газпромом» поставок газа в Молдавию на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки, Спыну сообщал в начале октября. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ. 

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Молдавия газ Приднестровье Газпром
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