Власти Китая не показали обращение главы Евросовета с критикой России

Организаторы выставки в Китае не показали обращение главы Евросовета с критикой России

В заранее записанном для открытия выставки импортных товаров в Шанхае видеообращении Шарль Мишель призвал Китай повлиять на российское руководство для завершения конфликта на Украине. Организаторы решили не показывать видео

Шарль Мишель (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Власти Китая отменили выступление главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии V Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), пишет Reuters со ссылкой на его представителя Баренда Лейтса.

Лейтс сообщил агентству, что Мишеля пригласили выступить с видеообращением к участникам выставки. «По просьбе китайских властей мы <...> предоставили предварительно записанное сообщение, которое в итоге не показали. Мы обсуждали этот вопрос по стандартным дипломатическим каналам», — рассказал он.

Дипломатические источники сообщили Reuters, что в своем заранее записанном видеообращении Мишель призывал сократить зависимость ЕС от товаров из Китая. «Мы в Европе хотим достичь баланса в наших торговых отношениях, <...> чтобы избежать чрезмерных зависимостей. Это касается и наших отношений с Китаем», — цитируют сообщение главы Евросовета собеседники агентства. По их данным, Мишель также призывал Китай использовать свое влияние, чтобы положить конец военной операции России на Украине, которую он назвал жестокой.

Открытие CIIE состоялось в пятницу, 4 ноября. На церемонии выступали мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Белоруссии Александра Лукашенко и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Сама выставка импортных товаров проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, в ней участвуют, в частности, 29 российских компаний.

Организаторы выставки — Министерство коммерции Китая и правительство Шанхая — отказались комментировать Reuters отмену выступления Мишеля. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что не был в курсе случившегося.

После начала российской военной операции на Украине государства ЕС, США, Великобритания, Япония и многие другие страны осудили действия Москвы. Китай же занял нейтральную позицию: не ввел санкций против России, но призывал к мирному решению конфликта и выступал в поддержку территориальной целостности Украины. В Евросоюзе призывали Пекин использовать свои тесные связи с Москвой и оказать влияние на российское руководство, чтобы оно прекратило спецоперацию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в октябре заявил, что роль Китая как конкурента ЕС выросла по сравнению с его функцией партнера. Он призвал Брюссель считать Китай именно конкурентом и сокращать зависимость от этой страны в сфере торговли.