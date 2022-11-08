Власти Китая не показали обращение главы Евросовета с критикой России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 07 ноя, 16:33
Умерла пострадавшая при стрельбе в ижевской школе женщина Общество, 15:27
Президент Индонезии допустил участие Путина в G20 по видеосвязи Политика, 15:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:24
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:15
Зеленский внес закон о продлении военного положения и мобилизации Политика, 15:12
Тревожный заказчик медлит. Как убедить его тратиться на развитие Pro, 15:01
Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой купить ее самим Политика, 15:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ипотека за ₽1 и жилье вместо авто: как завлекают покупателей новостроек Недвижимость, 15:00
Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили Авто, 14:58
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 14:52
СКА проиграл «Адмиралу» и второй раз в сезоне уступил в основное время Спорт, 14:51
Инвесторы стали жаловаться на брокеров в девять раз чаще Финансы, 14:47
Госдума отклонила законопроект о едином операторе рекламы Бизнес, 14:41
«Динамо» впервые за 12 лет проиграло в гостях «Амуру» в матче КХЛ Спорт, 14:35
Политика ,  
0 

Власти Китая не показали обращение главы Евросовета с критикой России

Организаторы выставки в Китае не показали обращение главы Евросовета с критикой России
В заранее записанном для открытия выставки импортных товаров в Шанхае видеообращении Шарль Мишель призвал Китай повлиять на российское руководство для завершения конфликта на Украине. Организаторы решили не показывать видео
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Власти Китая отменили выступление главы Евросовета Шарля Мишеля на открытии V Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), пишет Reuters со ссылкой на его представителя Баренда Лейтса.

Лейтс сообщил агентству, что Мишеля пригласили выступить с видеообращением к участникам выставки. «По просьбе китайских властей мы <...> предоставили предварительно записанное сообщение, которое в итоге не показали. Мы обсуждали этот вопрос по стандартным дипломатическим каналам», — рассказал он.

Дипломатические источники сообщили Reuters, что в своем заранее записанном видеообращении Мишель призывал сократить зависимость ЕС от товаров из Китая. «Мы в Европе хотим достичь баланса в наших торговых отношениях, <...> чтобы избежать чрезмерных зависимостей. Это касается и наших отношений с Китаем», — цитируют сообщение главы Евросовета собеседники агентства. По их данным, Мишель также призывал Китай использовать свое влияние, чтобы положить конец военной операции России на Украине, которую он назвал жестокой.

Открытие CIIE состоялось в пятницу, 4 ноября. На церемонии выступали мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Белоруссии Александра Лукашенко и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Сама выставка импортных товаров проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае, в ней участвуют, в частности, 29 российских компаний.

Организаторы выставки — Министерство коммерции Китая и правительство Шанхая — отказались комментировать Reuters отмену выступления Мишеля. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что не был в курсе случившегося.

После начала российской военной операции на Украине государства ЕС, США, Великобритания, Япония и многие другие страны осудили действия Москвы. Китай же занял нейтральную позицию: не ввел санкций против России, но призывал к мирному решению конфликта и выступал в поддержку территориальной целостности Украины. В Евросоюзе призывали Пекин использовать свои тесные связи с Москвой и оказать влияние на российское руководство, чтобы оно прекратило спецоперацию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в октябре заявил, что роль Китая как конкурента ЕС выросла по сравнению с его функцией партнера. Он призвал Брюссель считать Китай именно конкурентом и сокращать зависимость от этой страны в сфере торговли.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Шарль Мишель Евросовет ЕС Китай
Материалы по теме
Китай выступил за переговоры Москвы и Киева без предварительных условий
Политика
Китай осудил блокировку резолюции России по биолабораториям на Украине
Политика
Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter