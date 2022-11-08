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«Ведомости» узнали о перспективах идеи двухлетней службы в армии

«Ведомости»: Минобороны и Кремль не поддержали идею двухлетней службы в армии по призыву
Власти, учитывая позицию выступивших против парламентариев, решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных — идея увеличить срок службы до двух лет поддержки не нашла, пишет издание
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В Минобороны России и администрации президента не поддержали идею депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с одного года до двух лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в Совфеде и источник, близкий к военному ведомству.

По словам последнего, власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных. Собеседник издания в верхней палате парламента уточнил, что при принятии данного решения в Кремле учитывали позицию выступивших против парламентариев.

С предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, такой подход был бы более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить. Его поддержал депутат Госдумы Михаил Шеремет, отметив, что это позволило бы быстро повысить боеготовность армии.

В Кремле заявили 21 октября, что такая инициатива не обсуждалась и собственной позиции по этому вопросу нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ключевой в данном случае будет позиция Минобороны.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что по инициативе запланированы консультации в верхней палате.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас усомнился, что увеличение срока службы повысит боеспособность российской армии. То же мнение высказал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Срок службы в армии по призыву был сокращен с двух лет до одного года указом президента Владимира Путина. Документ вступил в силу с 1 января 2008 года. До этого служба длилась 1,5 года, с 1996-го по 2007-й — два года (но для имеющих высшее образование — год).

С 1 ноября в стране идет осенний призыв в армию. Он начался почти сразу после того, как глава государства объявил об окончании частичной мобилизации.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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