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Политика ,  
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Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки
Ранее президент допустил, что наказание для медиков за ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности может быть ужесточено
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку он имел в виду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Там явно было выдернуто из контекста, не идет речь и о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Президент говорил исключительно о необходимости ответственности при злоупотреблении в определении инвалидности, только об этом», — сказал Песков.

31 октября Путин заявил, что наказание за недобросовестное исполнение врачами своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством может применяться уже сейчас. «Важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать», — уточнил он. Президент также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой обдумать этот вопрос.

В июне Следственный комитет предложил внести в Уголовный кодекс две новые статьи, касающиеся ужесточения ответственности врачей за ошибки. Речь идет о ненадлежащем оказании медицинской помощи (ст. 124.1) и сокрытии ненадлежащего оказания медпомощи (ст. 124.2), например о фальсификации документов или биоматериалов. В первом случае предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы, во втором — штраф до 300 тыс. руб. или три года колонии.

В апреле в СК рассказали, что по итогам 2018 году следователи возбудили более 2,2 тыс. уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. По данным ведомства, этот показатель на 24% больше, чем в 2017-м (около 1,8 тыс. дел). По данным пресс-службы ведомства, чаще всего на скамье подсудимых оказывались хирурги (27%), акушеры-гинекологи (17%) и анестезиологи-реаниматологи (13%). В прошлом году на врачей жаловались 6,6 тыс. человек, что на 9,5% больше, чем в позапрошлом, добавили в СК.

Сегодня в Уголовном кодексе нет понятия врачебной ошибки. Однако по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) врача могут осудить на срок до трех лет. По ч. 2. ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) можно получить до одного года лишения свободы.

Авторы: Полина Химшиашвили, Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, врачебные ошибки
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