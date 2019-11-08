Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки

Ранее президент допустил, что наказание для медиков за ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности может быть ужесточено

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Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку он имел в виду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Там явно было выдернуто из контекста, не идет речь и о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Президент говорил исключительно о необходимости ответственности при злоупотреблении в определении инвалидности, только об этом», — сказал Песков.

31 октября Путин заявил, что наказание за недобросовестное исполнение врачами своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством может применяться уже сейчас. «Важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать», — уточнил он. Президент также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой обдумать этот вопрос.

В июне Следственный комитет предложил внести в Уголовный кодекс две новые статьи, касающиеся ужесточения ответственности врачей за ошибки. Речь идет о ненадлежащем оказании медицинской помощи (ст. 124.1) и сокрытии ненадлежащего оказания медпомощи (ст. 124.2), например о фальсификации документов или биоматериалов. В первом случае предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы, во втором — штраф до 300 тыс. руб. или три года колонии.

В апреле в СК рассказали, что по итогам 2018 году следователи возбудили более 2,2 тыс. уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. По данным ведомства, этот показатель на 24% больше, чем в 2017-м (около 1,8 тыс. дел). По данным пресс-службы ведомства, чаще всего на скамье подсудимых оказывались хирурги (27%), акушеры-гинекологи (17%) и анестезиологи-реаниматологи (13%). В прошлом году на врачей жаловались 6,6 тыс. человек, что на 9,5% больше, чем в позапрошлом, добавили в СК.