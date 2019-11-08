Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф Бизнес, 13:38 Лавров ответил на слова Макрона о смерти мозга НАТО Политика, 13:32 Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Спорт, 13:29 Российские фигуристы выиграли ритм-танец на Гран-при Китая Спорт, 13:28 Умер чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Анатолий Крутиков Спорт, 13:27 Круглый стол. Марина Лошак и кураторы — о моде и тканях Стиль, 13:25 Роман Жданов — как дорасти из поставщика материалов до группы компаний Партнерский материал, 13:21 Китай назвал провокацией намерение США разместить ракеты в Азии Политика, 13:08 Платные дороги России: где есть, сколько стоят и какие строятся Авто, 13:08 Футболист Тарасов объяснил слова о применении насилия к женщинам Спорт, 13:02 Ад для инвесторов и рай для трейдеров: как менялась волатильность Bitcoin Крипто, 13:00 Конституционное неравенство: кто должен платить налог на имущество с НДС Pro, 12:56 Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму Общество, 12:53 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 12:52
Политика ,  
0 
Китай назвал провокацией намерение США разместить ракеты в Азии
Фу Цун (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) стало бы провокационным и дестабилизирующим шагом. Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. «Они [США] говорят о размещении ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога. Это будет представлять угрозу для наших объектов, угрозу для ядерных сил Китая. Это дестабилизирующее, провоцирующее действие», — сказал Цун, выступая с речью на Московской конференции по разоружению, передает корреспондент РБК.

По словам Цуна, вопреки беспокойствам Вашингтона, Китай не представляет опасности для США, а его ракетный арсенал не является дестабилизирующим фактором. «Наши ракеты находятся на нашей территории, они не представляют угрозы США. Если, конечно, США не будут подводить свои корабли близко к нашей территории», — указал он.

В августе Андреа Томпсон, занимавшая тогда пост замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, утверждала, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания американских ракет средней дальности в Азии. Итоговое решение по этому вопросу будет принято с согласия партнеров Вашингтона в регионе, сказала она.

Цун заявил об открытости Китая к переговорам по контролю над вооружениями с другими странами, в том числе с США. В то же время он назвал необоснованными призывы Вашингтона к Пекину о присоединении к Договору о сокращении ядерных вооружений. Чтобы такие разговоры имели смысл, сперва или Китай должен нарастить уровень своих ядерных арсеналов до уровня Китая или России, или Россия и США сократить свои арсеналы до уровня Китая, пояснил дипломат.

Цун назвал условие США о присоединении Китая к ядерным переговорам отвлекающим маневром. «Это повод для США выйти из какого-нибудь важного соглашения», — сказал он.

В августе США испытали ракету, ранее запрещенную Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел в августе. В мае Центр бюджетного и стратегического анализа (аналитический центр в Вашингтоне) предлагал США воспользоваться выходом из ДРСМД, чтобы укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдержать Китай, который обладает внушительным ракетным арсеналом. Как отмечали эксперты центра, ракетные комплексы наземного базирования дешевле, чем морские аналоги, и США могут разместить эти комплексы в странах региона. В общей сложности, по оценкам аналитиков, на реализацию новой ракетной стратегии в Азии Пентагону потребуется потратить от $8 млрд до $13 млрд до 2024 года.

Теги: Китай, ДРСМД, контроль за оружием, ядерное оружие, ракеты
Материалы по теме
Горбачев усомнился в намерениях Трампа о заключении нового ДРСМД
Политика
Китайские СМИ сообщили о передаче России израильской ракеты
Политика
Китай обошел Россию на Всемирных военных играх
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter