Китай назвал провокацией намерение США разместить ракеты в Азии

Фу Цун (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) стало бы провокационным и дестабилизирующим шагом. Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. «Они [США] говорят о размещении ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога. Это будет представлять угрозу для наших объектов, угрозу для ядерных сил Китая. Это дестабилизирующее, провоцирующее действие», — сказал Цун, выступая с речью на Московской конференции по разоружению, передает корреспондент РБК.

По словам Цуна, вопреки беспокойствам Вашингтона, Китай не представляет опасности для США, а его ракетный арсенал не является дестабилизирующим фактором. «Наши ракеты находятся на нашей территории, они не представляют угрозы США. Если, конечно, США не будут подводить свои корабли близко к нашей территории», — указал он.

В августе Андреа Томпсон, занимавшая тогда пост замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, утверждала, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания американских ракет средней дальности в Азии. Итоговое решение по этому вопросу будет принято с согласия партнеров Вашингтона в регионе, сказала она.

Цун заявил об открытости Китая к переговорам по контролю над вооружениями с другими странами, в том числе с США. В то же время он назвал необоснованными призывы Вашингтона к Пекину о присоединении к Договору о сокращении ядерных вооружений. Чтобы такие разговоры имели смысл, сперва или Китай должен нарастить уровень своих ядерных арсеналов до уровня Китая или России, или Россия и США сократить свои арсеналы до уровня Китая, пояснил дипломат.

Цун назвал условие США о присоединении Китая к ядерным переговорам отвлекающим маневром. «Это повод для США выйти из какого-нибудь важного соглашения», — сказал он.