Экс-президента Боливии вызвали на допрос по делу об изнасиловании

Экс-президенту Боливии Моралесу вручили вызов на допрос. Его подозревают в изнасиловании 15-летней девушки, которая родила от него дочь, и торговле людьми. Моралес считает расследование политическим преследованием

Эво Моралес (Фото: Patricia Pinto / Reuters)

Бывшему президенту Боливии (2006–2019) Эво Моралесу вручили уведомление о вызове для дачи показаний по делу об изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми, сообщила полиция, передает El Deber.

Около 7:30 (14:30 мск) сотрудники Специальных сил по борьбе с преступностью (FELCC) обнаружили бывшего главу государства в офисе федерации профсоюзов в городе Кочабамба. За полчаса до этого полиция наклеила уведомления на двери дома Моралеса.

Глава FELCC департамента Кочабамбы Фредди Мединачелли рассказал, что «сначала, как и ожидалось, был не очень хороший прием, но позже он понял, что полиция только выполняет свою работу, и в итоге сотрудничает». Моралес подписал уведомление о вызове на допрос. El Deber уточняет, что прокуратура вызывает его 10 октября. 4 октября был выдан ордер на арест экс-президента.

Сам Моралес после вручения уведомления на пресс-конференции заявил, что намерен «выиграть эту битву». «Вчера вечером мне звонили, есть 200 адвокатов, готовых защищать Эво Моралеса бесплатно, мы собираемся защищать себя, я защищал себя и раньше, я никогда не убегал», — сказал он.

Минюст Боливии инициировал расследование против Моралеса в 2020 году, но оно не было завершено. По данным гособвинения, в 2015 году Моралес изнасиловал 15-летнюю девушку, которая забеременела и родила дочь в 16 лет. Следствие считает, что ее родители «получали выгоду» от связи своей дочери с Моралесом, в частности ее мать собирались выдвинуть кандидатом в законодательное собрание департамента Тариха. В ордере прокуратуры говорится также о достаточных доказательствах причастности бывшего президента к торговле людьми.

Минюст потребовал также провести проверку в отношении судьи, который занимался делом Моралеса.

Сам бывший президент назвал расследование «правовой войной» (Lawfare), а изнасилование — «вымышленным». В своем аккаунте в X Моралес написал, что расследование вызвано желанием запретить ему участвовать в следующих президентских выборах (пройдут в 2025 году). Он уже заявлял о намерении баллотироваться от правящего «Движения к социализму».

«Они больше не убивают пулями, они теперь поощряют моральные убийства, вынося приговоры популярным лидерам», — написал Моралес в X накануне, после решения прокуратуры вызвать его на допрос.

Сейчас президентом Боливии является Луис Арсе, выигравший выборы 2020 года. Их назначили, потому что прежние, прошедшие годом ранее, где официально победил Моралес, вызвали многочисленные протесты; оппозиция обвиняла власти в фальсификациях. Моралес, для которого это был четвертый президентский срок, ушел отставку и покинул Боливию, но в ноябре 2020-го вернулся в страну.