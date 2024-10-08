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Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс»

Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс» для расширения региональных связей
Новый формат Содружества, по словам Токаева, станет основой для расширения региональных связей СНГ. В настоящее время в СНГ входит девять стран бывшего СССР
Касым-Жомарт Токаев &nbsp;
Касым-Жомарт Токаев   (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс» для расширения региональных связей Содружества. Об этом он сообщил в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Москве.

«Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата «СНГ плюс», — сказал казахстанский лидер (цитата по ТАСС).

По его мнению, «данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества».

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Содружество Независимых Государств (СНГ) — это региональная организация, куда входят девять стран бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Еще два государства — Украина и Туркменистан — обладают статусом участников Содружества, но не подписали его устав. Украина начала сворачивать свою деятельность в СНГ в 2014 году.

Цель объединения — сотрудничество и интеграция по широкому спектру направлений — от культурной до внешнеполитической сферы. Имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Штаб-квартира расположена в Минске, рабочий язык — русский.

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было заключено 8 декабря 1991 года. Его сторонами выступили три государства — учредителя СССР: РСФСР, Украинская и Белорусская ССР. Они объявили о прекращении существования СССР (официально о его роспуске заявили 26 декабря) и в новом документе подтвердили стремление к демократии, равноправию, взаимному уважению суверенитета и отказу от вмешательства во внутренние дела, приверженность нормам международного права.

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Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
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