 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Грузинская мечта» обвинила посла ЕС во вмешательстве в выборы

Посол ЕС в Грузии раскритиковал предвыборные баннеры «Грузинской мечты», на которых кадры разрушений на Украине противопоставляются мирным городам в Грузии. Генсек правящей партии обвинил его во вмешательстве в выборы
Каха Каладзе
Каха Каладзе (Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС)

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского во вмешательстве в парламентские выборы (пройдут в стране 26 октября), передает 1TV.

Герчинский ранее раскритиковал предвыборные баннеры «Грузинской мечты», на которых кадры разрушений на Украине противопоставляются фото мирных городов в Грузии. Посол, в частности, назвал кампанию «возмутительной, позорной и мерзкой».

«Несколько дней назад мы увидели попытки вмешательства в избирательную кампанию. Категорически неприемлемыми являются те заявления посла Евросоюза, которые мы услышали. Это прямая попытка вмешаться в предвыборную кампанию», — заявил Каладзе.

Он также отметил, что Герчинский представляет все страны ЕС, и призвал обратиться к министерствам иностранных дел входящих в объединение государств с вопросом, почему попытки вмешательства в политический и предвыборный процесс Грузии происходят от их имени.

Грузия назвала приоритетами мир с Россией и партнерство с НАТО
Политика
Ираклий Кобахидзе

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. «Грузинская мечта», которая находится у власти уже 12 лет, по данным за прошлую неделю, лидировала среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 33% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте — «Единство» с 19%, на третьем — «Коалиция за перемены» с 13%. Для прохождения в парламент партиям необходимо будет преодолеть пятипроцентный барьер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал среди приоритетов «Грузинской мечты» перезапуск отношений с Западом, углубление сотрудничества с НАТО и Китаем, а также прагматичную политику и мирное урегулирование конфликта с Россией. Отношения Грузии с Западом испортились после принятия в стране закона об иноагентах и инициативы о запрете «ЛГБТ-пропаганды» (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Какое вино пить, когда зябко и грустно?

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия вмешательство в выборы ЕС посол баннеры Украина
Материалы по теме
Грузия назвала приоритетами мир с Россией и партнерство с НАТО
Политика
Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной Осетией
Политика
Президент Грузии не подписала пакет законопроектов о запрете ЛГБТ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
Жителя Петербурга лишили родительских прав из-за сына «Даши» в платьеОбщество, 18:40
С осужденных за рекордную взятку в биткоинах взыскали 7,8 млрд руб.Политика, 18:32
Роскомнадзор заблокировал DiscordТехнологии и медиа, 18:16
Рособрнадзор вновь предупредил семь вузов насчет экзаменов для мигрантовОбщество, 18:15
СБУ сообщила о задержании «помощника Глазьева» в МолдавииПолитика, 18:12
Байден отменил поездки в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон»Политика, 18:08
Орбан оценил перспективы Украины на поле бояПолитика, 18:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Крупная криптобиржа подала в суд на SEC СШАКрипто, 18:00
«Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон», приближающимся к ФлоридеОбщество, 17:51
Стратегии брокера: что делать инвестору в период высоких ставокИнвестиции, 17:50
Российские пограничники уйдут с границы Армении и ИранаПолитика, 17:50
«Грузинская мечта» обвинила посла ЕС во вмешательстве в выборыПолитика, 17:45
Брокер БКС запустил внебиржевые торги долларом, евро и дирхамом ОАЭИнвестиции, 17:42
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:39