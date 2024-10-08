«Грузинская мечта» обвинила посла ЕС во вмешательстве в выборы
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского во вмешательстве в парламентские выборы (пройдут в стране 26 октября), передает 1TV.
Герчинский ранее раскритиковал предвыборные баннеры «Грузинской мечты», на которых кадры разрушений на Украине противопоставляются фото мирных городов в Грузии. Посол, в частности, назвал кампанию «возмутительной, позорной и мерзкой».
«Несколько дней назад мы увидели попытки вмешательства в избирательную кампанию. Категорически неприемлемыми являются те заявления посла Евросоюза, которые мы услышали. Это прямая попытка вмешаться в предвыборную кампанию», — заявил Каладзе.
Он также отметил, что Герчинский представляет все страны ЕС, и призвал обратиться к министерствам иностранных дел входящих в объединение государств с вопросом, почему попытки вмешательства в политический и предвыборный процесс Грузии происходят от их имени.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. «Грузинская мечта», которая находится у власти уже 12 лет, по данным за прошлую неделю, лидировала среди всех политических сил в Грузии: за нее готовы проголосовать 33% избирателей, следует из результатов опроса Edison Research. На втором месте — «Единство» с 19%, на третьем — «Коалиция за перемены» с 13%. Для прохождения в парламент партиям необходимо будет преодолеть пятипроцентный барьер.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал среди приоритетов «Грузинской мечты» перезапуск отношений с Западом, углубление сотрудничества с НАТО и Китаем, а также прагматичную политику и мирное урегулирование конфликта с Россией. Отношения Грузии с Западом испортились после принятия в стране закона об иноагентах и инициативы о запрете «ЛГБТ-пропаганды» (движение признано экстремистским и запрещено в России).
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