Бортников предупредил об усилении пропаганды исламизма на Кавказе

Бортников указал, что задача российских властей — не допустить проникновения на Северный Кавказ «радикальных идеологических установок»

Александр Бортников (Фото: kremlin.ru)

Международные террористы усиливают среди жителей Северного Кавказа пропаганду с использованием религиозного фактора, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова приводит «РИА Новости».

«Международные террористические организации усиливают пропагандистское воздействие на население Северного Кавказа с использованием религиозного фактора», — отметил Бортников. Он добавил, что сторонники таких организаций «наращивают интенсивность распространения нетрадиционных для России течений ислама радикального толка».

Для этого террористы используют интернет, а также имеющиеся на территории Северного Кавказа «неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации».

Он добавил, что задача российских властей — не допустить проникновения на Северный Кавказ «радикальных идеологических установок и обеспечить на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности местной молодежи».

4 октября Бортников заявил, что обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» вербовали в таджикской диаспоре в России. Так, по его словам, вербовщики являются членами террористической группировки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»). По его словам, злоумышленники координировали исполнителей теракта в интернете, физически они находились в Афганистане.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя «Вилаят Хорасан».