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Выборы президента США ,  
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Разведка заявила о разных предпочтениях России и Ирана на выборах в США

Разведка США заявила о предпочтении Россией Трампа, а Ираном — Харрис
Сюжет
Выборы президента США
Россия хочет видеть президентом США Трампа, Иран — Харрис, эти страны стараются вмешаться в выборы, утверждает разведка Соединенных Штатов. Песков отвергал обвинения в попытках Москвы повлиять на американские выборы
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия хотела бы победы республиканца Дональда Трампа на выборах американского президента в этом году, а Иран — вице-президента и демократа Камалы Харрис, говорится в отчете офиса главы национальной разведки США (ODNI).

«Ряд иностранных субъектов продолжают пытаться повлиять на выборы в США по мере приближения ноября. Эти действия включают в себя широкие усилия, направленные на подрыв доверия к демократическим процессам в США и обострение разногласий в нашем обществе, а также попытки сформировать предпочтения избирателей в отношении конкретных кандидатов», — сказано в документе.

Китай не стремится повлиять на выборы, отметили в ODNI. Среди других стран, которые пытаются оказать воздействие на голосование, названа Куба.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков называл абсурдными данные о планах России влиять на президентские выборы в США. Он прогнозировал рост числа таких обвинений с приближением голосования.

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Харрис в интервью CBS в ответ на вопрос, какую страну она считает главным противником США, назвала Иран. «На руках Ирана кровь американцев. И то, что мы увидели в связи с этим нападением на Израиль [1 октября], 200 баллистическими ракетами, — это то, что нам нужно сделать, чтобы Иран никогда не получил возможность стать ядерной державой. Это один из моих главных приоритетов», — подчеркнула она.

Трамп говорил, что когда он был президентом, Иран был «под полным контролем» (при нем США вышли из ядерной сделки с исламской республикой), а при демократах ситуация стала иной. «Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что, пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — сказал Трамп и предупредил, что если Харрис победит, то «мир превратится в дым».

Разведка подчеркнула, что Россия в своем влиянии стремится ослабить проукраинскую позицию в американской политике. Харрис отмечала, что при ней США продолжат поддерживать Киев. Также она заявила, что не согласится на встречу один на один с Владимиром Путиным по поводу мирных переговоров, так как на ней должна быть представлена и Украина.

Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, связавшись с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Иран Россия Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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