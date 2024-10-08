Индия даст Мальдивам $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»

Три мальдивских чиновника зимой назвали премьера Индии «клоуном» из-за поддержки им Израиля — на Мальдивах исповедуют ислам. Скандал был улажен, и «прокитайский» президент архипелага добился финансовой помощи от Индии

Мохамед Муиззу и Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индия выделит Мальдивам $400 млн и 30 млрд рупий ($357 млн) для предотвращения дефолта по просьбе архипелага, сообщает Financial Times (FT). Об этом было объявлено на встрече индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу. Он считается «прокитайским», а КНР — крупнейшим региональным соперником Индии, отмечает FT.

Помощь будет «способствовать решению текущих финансовых проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы», сообщили в офисе Моди. Это не первый финансовый транш со стороны Нью-Дели в этом году, направленный на поддержку экономики архипелага.

Проблемы Мальдив связаны с сокращением валютных резервов из-за того, что туристическая отрасль островов пострадала во время пандемии коронавируса, а долг вырос из-за расходов на инфраструктурные проекты и импорт. Китай и Индия являются внешними кредиторами № 1 и 2 по долгу правительства Мальдив, указывает Bloomberg.

Выделение помощи не означает, что отношения двух стран складываются гладко. Зимой три мальдивских замминистра в соцсети X назвали премьера Индии «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля» за то, что он поддержал еврейское государство в конфликте с Палестиной (госрелигия на Мальдивах — ислам). После публикаций их уволили, правительство архипелага подчеркнуло, что их мнения не являются позицией государства.

Незадолго до этого Муиззу объявил, что Индия согласилась вывести свой военный контингент с островов — около 80 человек. Это было одно из предвыборных обещаний президента, возглавившего страну около года назад. На выборы он шел с лозунгом «Индия вон».

Также Муиззу говорил о планах, реализация которых позволит снизить зависимость Мальдив от Индии. Мальдивские граждане ездят туда за медпомощью, из Индии импортируется большая часть основных продуктов питания и медикаментов.

«Учитывая свои амбиции стать чистым поставщиком безопасности в Индийском океане, Индия не может отказать Мальдивам», — сказал генеральный директор аналитического центра из Нью-Дели Ananta Centre Индрани Багчи.

Китай тоже пытается оказать архипелагу поддержку в решении финансовых трудностей. Bloomberg пишет, что страны провели переговоры по вопросу списания долгов и запланировали расширение использования местных валют в расчетах.