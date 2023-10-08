NZZ сообщила о превращении Швейцарии в центр российских шпионов в Европе

Издание со ссылкой на немецкую разведку пишет, что в Швейцарии находится 20% российских шпионов в Европе. Страна не прибегает к высылкам российских дипломатов, как другие страны континента

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В Швейцарии находится пятая часть всех российских шпионов в Европе, установила Федеральная разведывательная служба Германии (BND), передает издание NZZ. По его данным, речь идет о более чем 80 агентах. Они могут быть дипломатами.

В разговоре с NZZ депутат нижней палаты парламента страны — Национального совета — Фабиан Молина отметил, что агенты «представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии». «Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться о том, чтобы они покинули страну», — сказал он.

Другой депутат, Ханс-Петер Портманн, назвал подобные призывы «чистым популизмом», поскольку большая часть сбора разведданных является «законной и в принципе не несет проблем».

Издание указывает, что парламентская Комиссия по внешней политике недавно одобрила предложение, призывающее к последовательной высылке шпионов, однако гарантии его принятия законодательным органом нет, так как некоторые партии выступают против инициативы.

Не поддерживает идею и правительство страны — Федеральный совет. Глава департамента иностранных дел Игнацио Кассис отметил, что совет не вводит санкций в виде высылки дипломатов, так как необходимо сохранять каналы связи с Россией. Он также напомнил, что именно при швейцарском посольстве в Грузии работает Секция интересов России. Политик отметил, что страна высылает дипломатов «по соображениям внутренней безопасности, и об этих случаях не сообщается публично».

РБК направил запрос в Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

В апреле Швеция приняла решение выслать пятерых российских дипломатов, поскольку их деятельность была несовместима с их дипломатическим статусом. При этом, согласно расследованию шведского SVT, финского Yle, норвежского NRK и датского телеканалов DR, эти сотрудники дипмиссии могли быть причастны к шпионажу.

В ответ на эти меры Россия решила закрыть шведское генконсульство в Санкт-Петербурге и также выслать пятерых дипломатов. Решение Стокгольма Москва сочла «откровенно враждебным».