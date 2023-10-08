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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль показал тела погибших в войне с ХАМАС

Израиль показал фото тел погибших в войне с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
На четырех размытых кадрах видны трупы на улицах, в помещениях и автомобилях, у некоторых из них связаны конечности. Где и когда сделаны снимки, неясно

Фото: Israel / Twitter
Фото: Israel / Twitter
Фото: Israel / Twitter
Фото: Israel / Twitter

Израиль показал фотографии тел погибших в ходе конфликта с палестинским исламистским движением ХАМАС, кадры опубликованы в официальном аккаунте государства в X (бывший Twitter).

Там размещено четыре кадра, тела погибших на них размыты. На них изображены трупы, которые лежат на улицах, в помещениях или автомобилях, есть тела со связанными конечностями.

В подписи к ним не уточняется, где и когда сделаны кадры. Лица, действующие со стороны палестинской исламистской группировки ХАМАС, в публикации названы «террористами», которые используют ту же тактику, что и террористы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Утром 7 октября ХАМАС начал обстрел территории Израиля, он в ответ стал наносить удары по сектору Газа. Тель-Авив официально назвал конфликт войной, а ХАМАС в свою очередь заявил, что ведет против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Массированные атаки продолжаются в обоих регионах.

По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тыс.; в секторе Газа — 370 погибших и около 2,2 тыс. пострадавших.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

ХАМАС вторгся на юг Израиля, там объявлена эвакуация. В том же районе боевики ХАМАС захватили заложников из числа участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил недалеко от границы сектора Газа.

В секторе Газа, как сообщили в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 20 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах из-за израильских обстрелов.

Москва выразила озабоченность обострением ситуации и призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня и решению конфликта мирным путем. Российское посольство в Израиле заявило о проверке информации о том, что среди заложников в руках ХАМАС есть россияне. О погибших или раненых гражданах России в Израиле не сообщалось.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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