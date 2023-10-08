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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля нанесла удары по штабу разведки и двум банкам ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Армия Израиля нанесла удары по штабу разведки и двум банкам ХАМАС
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила десять целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с движением банка, сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по десяти целям террористической организации ХАМАС. Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. <...> Среди них были атакованы штаб-квартира разведки, принадлежащая террористической организации ХАМАС, и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС», — говорится в заявлении.

Параллельно с этим ЦАХАЛ нанес удар по двум банкам, в том числе по Исламскому национальному банку, «обслуживающих террористическую деятельность» ХАМАС.

7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, а тряды боевиков палестинской группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал «наступательный этап», который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать. ЦАХАЛ объявил район сектора Газа закрытой военной зоной. Минобороны ввело «особое положение» по всей стране.

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Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали почти 1,7 тыс.

Движение ХАМАС (аббревиатура арабского названием «Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия» — Исламское движение сопротивления) было основано в 1987 году. В основе его идеологии — принятая в 1988 году «Исламская хартия», в которой не признается право Израиля на существование и поставлена цель создать палестинское государство на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. Состоит из политического и военного крыла и с 2007 года базируется в секторе Газа.

ХАМАС признан террористической организацией в Австралии, Великобритании, Евросоюзе, Египте, Канаде, США, Японии.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль сектор Газа ХАМАС разведка
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