Из порта Крыма отправился первый катер с пассажирами

Из порта Крым в Керчи через Керченский пролив в порт Кавказ отправился первый пассажирский катер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя порта. На борту более 100 человек. Как заявили в порту, катер будет курсировать на регулярной основе.

Как передает ТАСС, на стоянке рядом с переправой в Керчи действует штаб, где записывают всех желающих отправиться через пролив, сейчас в списке более 250 человек.

Помимо этого через Керченский пролив запустили паромную переправу. Как сообщал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, 8 октября власти рассчитывают отправить до 250 человек в порт Кавказ на катерах и паромом.

Власти приняли такие меры после повреждения Крымского моста в результате пожара, который произошел утром в субботу. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в сторону полуострова состава. По данным Следственного комитета, погибли три человека, ведомство завело уголовное дело. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту закрыли в обе стороны, но к вечеру оно начало восстанавливаться.