Хуснуллин рассказал, как по мосту поедут машины и когда пустят грузовики
Легковые машины по Крымскому мосту будут пропускать колоннами — по 100 автомобилей с каждой стороны, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Для этого будет увеличено число проверяющих, планируется, что на проверку каждой машины уйдет не более двух минут.
«Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин», — отметил он. При реверсивном режиме автомобили могут попеременно ехать в одну или другую сторону. Пока вице-премьер попросил жителей уменьшить количество поездок по мосту, чтобы дать возможность полноценно заниматься ремонтом.
Движение автобусов будет разрешено по Крымскому мосту после определения его состояния. Что касается грузовиков, в ближайшие сутки они будут переправляться паромами. «Если на сегодня будет позволять пропускная способность моста, то через сутки начнем пускать грузовые машины», — рассказал Хуснуллин.
Железнодорожное сообщение, по словам вице-премьера, полностью восстановлено.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров состава. По данным СК, погибли три человека, машина принадлежала жителю Краснодарского края. Владелец грузовика заявил, что не причастен к произошедшему.
Два автомобильных пролета моста частично обрушились, из-за ЧП движение по мосту приостановили в обе стороны. В 16:00 мск по менее поврежденным участкам дороги запустили легковые автомобили, движение по двум полосам планируют открыть 9 октября. В 20:00 мск по мосту прошел первый поезд.