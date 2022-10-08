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Хуснуллин рассказал, как по мосту поедут машины и когда пустят грузовики

Хуснуллин: легковые машины по Крымскому мосту будут пропускать колоннами по 100 штук
Власти планируют увеличить число проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер. Грузовики пока будут переправлять паромами, а через сутки могут пустить на мост
Фото: Алена Попова / ТАСС
Фото: Алена Попова / ТАСС

Легковые машины по Крымскому мосту будут пропускать колоннами — по 100 автомобилей с каждой стороны, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Для этого будет увеличено число проверяющих, планируется, что на проверку каждой машины уйдет не более двух минут.

«Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин», — отметил он. При реверсивном режиме автомобили могут попеременно ехать в одну или другую сторону. Пока вице-премьер попросил жителей уменьшить количество поездок по мосту, чтобы дать возможность полноценно заниматься ремонтом.

Движение автобусов будет разрешено по Крымскому мосту после определения его состояния. Что касается грузовиков, в ближайшие сутки они будут переправляться паромами. «Если на сегодня будет позволять пропускная способность моста, то через сутки начнем пускать грузовые машины», — рассказал Хуснуллин.

Железнодорожное сообщение, по словам вице-премьера, полностью восстановлено.

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Фото:Reuters

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров состава. По данным СК, погибли три человека, машина принадлежала жителю Краснодарского края. Владелец грузовика заявил, что не причастен к произошедшему.

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Два автомобильных пролета моста частично обрушились, из-за ЧП движение по мосту приостановили в обе стороны. В 16:00 мск по менее поврежденным участкам дороги запустили легковые автомобили, движение по двум полосам планируют открыть 9 октября. В 20:00 мск по мосту прошел первый поезд.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марат Хуснуллин Крымский мост автомобильное движение грузовики
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