Хуснуллин: легковые машины по Крымскому мосту будут пропускать колоннами по 100 штук

Хуснуллин рассказал, как по мосту поедут машины и когда пустят грузовики

Власти планируют увеличить число проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз, сообщил вице-премьер. Грузовики пока будут переправлять паромами, а через сутки могут пустить на мост

Фото: Алена Попова / ТАСС

Легковые машины по Крымскому мосту будут пропускать колоннами — по 100 автомобилей с каждой стороны, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Для этого будет увеличено число проверяющих, планируется, что на проверку каждой машины уйдет не более двух минут.

«Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин», — отметил он. При реверсивном режиме автомобили могут попеременно ехать в одну или другую сторону. Пока вице-премьер попросил жителей уменьшить количество поездок по мосту, чтобы дать возможность полноценно заниматься ремонтом.

Движение автобусов будет разрешено по Крымскому мосту после определения его состояния. Что касается грузовиков, в ближайшие сутки они будут переправляться паромами. «Если на сегодня будет позволять пропускная способность моста, то через сутки начнем пускать грузовые машины», — рассказал Хуснуллин.

Железнодорожное сообщение, по словам вице-премьера, полностью восстановлено.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров состава. По данным СК, погибли три человека, машина принадлежала жителю Краснодарского края. Владелец грузовика заявил, что не причастен к произошедшему.

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