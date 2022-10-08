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Хуснуллин оценил сроки запуска машин по двум полосам Крымского моста

Хуснуллин заявил о планах к 9 октября запустить движение по двум полосам Крымского моста
Движение автомобилей по обеим полосам Крымского моста, который получил повреждения в результате взрыва, могут запустить 9 октября, сообщил Хуснуллин. Сейчас легковые машины и автобусы едут по одной полосе

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Автомобильное движение по второй полосе Крымского моста может быть открыто в воскресенье, 9 октября, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, видео выступления опубликовано в его телеграм-канале.

«Поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра запустить движение в течение дня по двум полосам, проводим инструментальное обследование», — сказал он. По словам Хуснуллина, власти определились с объемами ремонта и восстановлением второй полосы автомобильного движения, заказали металл, собрали строителей и проектировщиков.

«По железнодорожному пути отрабатываем механизм запуска поездов. Думаю, в ближайшее время вопрос будет решен», — добавил он.

Сейчас автомобильное движение по мосту организовано только по одной полосе в реверсивном режиме (автомобили могут попеременно ехать в одну или другую сторону). На мост пускают легковые машины и автобусы, которые предварительно досматривают. Для грузовиков пообещали организовать паромную переправу через Керченский пролив.

К 20:00 мск планируется пустить движение по железнодорожному участку моста. Из Крыма уже отправились два поезда, следующие в Москву и Санкт-Петербург.

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Движение автомобилей и поездов по мосту было приостановлено после того, как там подорвался грузовик и загорелись цистерны с топливом в хвосте грузового состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушились, со слов главы Крыма Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». СК завел уголовное дело, по данным ведомства, погибли три человека.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марат Хуснуллин Крымский мост Крым автомобильное движение
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