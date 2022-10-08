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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на криворожском направлении

По данным Минобороны России, также отражены наступления вооруженных сил Украины на купянском, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Российские военные отразили попытку атаки вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, три батальонные тактические группы, танковый батальон и батальон нацгвардии, прибывший с Западной Украины, предприняли попытку «ведения наступательных действий» в направлении населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области, но она была отбита.

Кроме того, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, отражены все атаки украинских военнослужащих на купянском, краснолиманском, южнодонецком, запорожском направлениях. ВСУ потеряли сотни человек убитыми, утверждает он.

По данным министерства, российские ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи украинских военных в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого поражены 54 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 174 районах. 

Накануне Минобороны отчиталось, что отразило наступления украинских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. За день до этого ведомство также заявило, что российские войска отбили попытки атак ВСУ на всех направлениях и взяли под контроль населенный пункт Зайцево в ДНР.

Теги
Минобороны Игорь Конашенков ВСУ Военная операция на Украине Кривой Рог Николаев
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