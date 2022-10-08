Daily Mail узнала, что Британия опасается «минирования» кабелей Россией

Опасения возникли из-за взрывов на «Северных потоках». Ранее британское Минобороны направило военный корабль для охраны подводной инфраструктуры

Власти Великобритании дали поручение срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы из-за опасений, что Россия «заминировала» их, пишет таблоид Daily Mail.

Это произошло после взрывов на трех нитках трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые вызвали несколько утечек газа. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG утверждал, что повреждения трубопроводов «беспрецедентны», а сроки восстановления газопровода оценить невозможно.

Москва сочла произошедшее диверсией, однако в странах Запада высказывались предположения о том, что Россия сама могла совершить подрыв трубопроводов. Представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что предполагать такое «глупо и абсурдно». «Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — пояснял он.

Дания начала свое расследование, так как утечки газа находились на ее территории. По словам источника Daily Mail, все очень внимательно следят за его ходом. «Но также вопрос, как это было сделано. Это была прямая атака? Или кто-то предварительно установил мины и взорвал их дистанционно?», — добавлял он.

Ранее на этой неделе Минобороны Британии направило военный корабль Somerset в Северное море для охраны энергетической инфраструктуры. Daily Mail пишет, что больше всего власти опасаются за газопровод Лангелед, по которому газ поступает из Норвегии в Британию.