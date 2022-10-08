Посольство прокомментировало ситуацию с задержанными на Аляске россиянами

В дипмиссии пообещали организовать задержанным россиянам «телефонный разговор с соотечественниками» и оказать консульско-правовое содействие

Посольство России в США организует необходимое консульско-правовое содействие россиянам, которые были задержаны на Аляске после того, как они, по их словам, бежали из России от мобилизации, сообщила РБК дипмиссия.

«Посольство в курсе ситуации с задержанными росгражданами в штате Аляска. <...>. В ближайшее время будет организован телефонный разговор с соотечественниками, оказано необходимое им консульско-правовое содействие», — сообщили в посольстве. При этом там сослались на информацию отделения таможенно-пограничной службы Анкориджа.

Муниципалитет города в свою очередь сообщил, что не имеет информации, касающейся этого инцидента.

О двух россиянах, прибывших к берегам острова Святого Лаврентия, стало известно 6 октября. По словам представителя администрации города Гамбелл штата Аляска, прибывшие иностранные граждане сообщили местным жителям, что бежали от объявленной в России частичной мобилизации. Они вышли на небольшой лодке из поселка Эгвекинот и преодолели около 400 км по Берингову морю.

Прибывших поместили в центр общественной безопасности. а затем отправили в Анкоридж. Губернатор Аляски Майк Данливи сообщил, что власти Аляски не ждут постоянного потока из России — по его словам, речь идет о единичном случае.