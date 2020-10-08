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Политика ,  
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Мишустин призвал министров не вынуждать Путина делать публичные замечания

Так премьер прокомментировал критику, высказанную президентом на заседании Совета по развитию физкультуры. Срок исполнения его поручения истек в декабре 2019 года, но нужную поддержку тренерам до сих пор не оказали
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Сроки исполнения поручений президента России не должны нарушаться, а ситуацию нельзя доводить до того, чтобы глава государства делал публичные замечания, обратился премьер-министр Михаил Мишустин к вице-премьерам и главам министерств во время заседания правительства.

С такого вступления он начал свою речь на заседании кабинета. Мишустин напомнил, что 6 октября Путин указал на неисполнение поручений во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Речь шла о поддержке тренеров и, в частности, о возвращении им статуса педагога. «Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года. А воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае, по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению, сегменту нашей деятельности», — констатировал президент.

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Комментируя слова Путина, Мишустин подчеркнул, что поручения должны исполняться вне зависимости от срока, когда они были даны. «Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства», — потребовал премьер.

В конце января Мишустин уже распекал чиновников за плохое исполнение поручений президента. Тогда он обратил внимание, что неисполненных поручений достаточно много. «По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно», — признал премьер.

Он также заметил, что сроки, которые ставит Путин, достаточно жесткие, но напомнил, что они должны неукоснительно соблюдаться: «Опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди».

Автор
Мария Лисицына
Михаил Мишустин поручения президента неисполнение
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