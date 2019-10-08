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Политика ,  
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Кремль увидел попытки «глубокого ремонта» в отношениях России и США
Однако действительность более печальна, поскольку атмосфера недоверия между странами усугубляется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кремле видят конструктивные заявления американского лидера Дональда Трампа и выстраивание «глубокого ремонта» отношений США и России, но действительность гораздо более печальна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Смысл вот этого слова, «поладить с Россией», не раскрыт до сих пор, непонятно, что это означает», — отметил он.

По его словам, каждый день происходят вещи, которые усугубляют атмосферу недоверия в отношении двух стран.

«Действительность гораздо более печальная, и мы с вами видим ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия и местами действительно такую противоречивую напряженность между Москвой и Вашингтоном», — прокомментировал Песков критику в адрес Трампа за дружелюбное отношение к России.

Он добавил, что внутри США происходят «очень сложные процессы, противоречивые», с которыми сначала нужно самим американцам разобраться.

Политика
Трамп назвал «умной» идею наладить отношения с Россией

Несколькими днями ранее, 2 октября, американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы развивать отношения с Россией, и считает это в целом «умным решением». 

Авторы: Владимир Дергачев, Константин Нагаев, Анна Трунина
Теги: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Россия, США
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