Кремль увидел попытки «глубокого ремонта» в отношениях России и США

Однако действительность более печальна, поскольку атмосфера недоверия между странами усугубляется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кремле видят конструктивные заявления американского лидера Дональда Трампа и выстраивание «глубокого ремонта» отношений США и России, но действительность гораздо более печальна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Смысл вот этого слова, «поладить с Россией», не раскрыт до сих пор, непонятно, что это означает», — отметил он.

По его словам, каждый день происходят вещи, которые усугубляют атмосферу недоверия в отношении двух стран.

«Действительность гораздо более печальная, и мы с вами видим ежедневные проявления, которые еще более усугубляют атмосферу недоверия и местами действительно такую противоречивую напряженность между Москвой и Вашингтоном», — прокомментировал Песков критику в адрес Трампа за дружелюбное отношение к России.

Он добавил, что внутри США происходят «очень сложные процессы, противоречивые», с которыми сначала нужно самим американцам разобраться.